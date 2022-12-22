卜蜂預估今年獲利贏過去年 明年蛋品及肉品價格仍有撐

台灣飼料及肉品廠卜蜂 (1215-TW) 今 (2022) 年前三季稅後純益 11.94 億元，年增 12.08%，每股純益 4.05 元，董事長鄭武樾今 (22) 日指出，由於第四季的 11 月及 12 月業績表現都顯強勢成長，預估卜蜂在今年的獲利業績可望優於去年，同時，由於全球蛋品及肉品市場價格都維持在高檔，卜蜂明年營運持審慎樂觀。

卜蜂 2021 年營運營收爲 248.41 億元，稅後純益 13.56 億元，每股純益 5.06 元，今年全年獲利可望超越此一數字。

除了因為先前國際穀物價格高漲推升了禽畜的蓄養成本之外，鄭武樾強調，目前的市況還因為因英國及美國都有禽流感，美國大量宰殺病雞 5000 萬隻，英國也有類似的大量宰殺動作，不僅雞肉無法供應外銷，甚至連蛋雞雛雞都無法出口，導致海外雞肉供應短缺，也讓替代消費的豬肉需求大增，但北美洲的豬肉因墨西哥疫情，美國及加拿大豬肉輸出到墨西哥，看起來豬肉都將缺乏，推估到明年首季，台灣的肉品及蛋品因供應量少造成價格維持高檔狀況仍將持續。

鄭武樾也指出，目前不只是台灣市場蛋品的供應量不足，海外其他國家也同樣出現市場缺蛋的狀況。

同時，台灣目前在蛋雞雞源難有有效補充之下，甚至用產蛋率極差的老母雞生產，在此一不利狀況下，台灣市場缺蛋的市況，在短時間內恐難獲得有效解決。

國際原物料雖然開始回檔，不過，因為先前配合儲備安全庫存政策，當時買了不少高價的庫存，卜蜂預期今年 12 月到明年 1 月，高價庫存穀物就可消化完畢。至於明年，由於戰事大家已經接受，現在來看美加和巴西收成都還算不錯，預期黃豆、小麥及玉米明年應該能持平，不再有價格飛漲的走勢。