福壽看好消費市場成長趨勢 2023年將擴大B2C產品比重

大宗物資業者福壽 (1219-TW) 積極開發消費者市場，並在 2022 年開始展現效益，福壽統計去年營收 170.28 億元，直接銷售給消費者的產品營收貢獻已超過 14 億元，看好市場的成長趨勢，未來還會持續開發適合消費者的產品，增加營運的新動能。

關於 2023 年的原物料市場走勢看法，福壽董事長洪堯昆今 (11) 日指出，今年來全球經濟景氣不佳，原物料價格有機會回穩，農產加工及畜產業者成本有機會下降，以目前來看，2023 年的福壽營收將會趨緩，但經營成本壓力下降，獲利反而有撐。

福壽 2022 年前三季營收 126.5 億元，稅後純益 3.05 億元，年增 15.15%，每股純益爲 0.95 元。同時，福壽也積極擴大在農產加工產品對消費市場銷售的比重。

在畜產養殖及肉品加工業者中，包括大成 (1210-TW) 及卜蜂 (1215-TW) 都看好市場即食產品的消費成長力道，除飼料產能的擴大之外，均在擴大消費產品品項。

大成投資 24 億元在嘉義馬稠後產業園區的食品加工廠第一期已經啟用，爲全台最大單一食品加工廠，年營收可達 50 億元，同時，大成董事長韓家宇也指出，大成在此一產業園區還持續投資第二期廠區，並已完成規畫。卜蜂則在龜山加碼投資肉品分切廠並擴大蛋品的產能。