特斯拉中國銷量放緩 降價策略效果減弱

路透周二（28 日）報導，特斯拉的電動車在中國的銷量上周有所成長，但仍不及去年第四季的速度，這表明其最大海外市場的折扣帶來的影響正在減弱。

中國招商銀行旗下招銀國際（CMBI）周二公布的數據顯示，特斯拉 2 月 20 日當周零售銷量較前一周成長近一倍至 10,703 輛。CMBI 根據車險登記情況追蹤周零售銷量。

此為特斯拉繼今年 1 月 9 日之後最高紀錄，其在 1 月 6 日將 Model 3 和 Model Y 的價格下調 14%，單周一共售出 12,654 輛電動車。

然而，今年迄今的平均日銷量為 1,016 輛，而去年 10 月和 11 月的銷量為 1,317 輛，這表明降價可能不足以加速今年第一季的銷售，與去年第四季相比。對此，特斯拉並未回應置評請求。

上海諮詢公司 Automotive Foresight 董事總經理 Yale Zhang 表示，銷售放緩的部分原因是產品線老化。另外，消費者推遲購買，等待其他電動車商是否降價也是原因之一。

特斯拉執行長馬斯克將於周三（3/1）的投資者日宣布「Master Plan」第三階段計畫，屆時該公司必須讓投資人相信，儘管競爭對手正在迎頭趕上，但特斯拉仍可再次飛躍擴大領先優勢。

隨競爭加劇，特斯拉的目標是增加出口並拓展新市場，以消化其上海廠產的電動車。該公司已向泰國交付汽車，並於 2 月初在東南亞國家建立首個超級充電站。

特斯拉曾計劃在 2、3 月把上海的平均周產量維持在 2 萬輛車，而其在德國首都柏林工廠則將 Model Y 產量提高到上海廠的三分之一。

特斯拉的表現與中國電動車業整體表現相符，中國電動車產業因長達 10 多年的政府補貼結束而受到影響。CMBI 的數據顯示，特斯拉在中國分散的新能源汽車市場（包括全電和插電式混合電動車）的占比從一年前的 10% 略為下降至 9%。

與此同時，CMBI 數據顯示，比亞迪的市占從 27% 飆升至 37%。零跑汽车和長城汽車等規模較小的電動車廠商市占都在萎縮。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 1.82%，每股暫報 211.40 美元。