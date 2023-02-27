鉅亨美股雷達：市場持續關注Fed政策動向 特斯拉柏林廠Model Y週產量達到4,000輛

美股重要看點：

美今日將公布 1 月耐用品訂單月增率等數據。市場也持續關注多名聯準會 (Fed) 官員談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.963%。美股期貨週一 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.43%，標普 500 期貨漲 0.47%，那斯達克 100 期貨漲 0.55%。

聯準會 (Fed) 上週公佈 2 月會議紀要，多數官員支持放慢升息步伐至 25 個基點，但少數官員支持升息 50 個基點，並認為通膨仍然遠高於 2% 目標，未足以暫停加息。投資人也持續關注 Fed 官員談話，以評估 Fed 政策動向。

美國商務部上週五公布，聯準會偏好的通膨指標─核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.7%，高於預期，該指數月增 0.6% ，刷去年 6 月以來最大漲幅，同樣超過市場預期，撲滅「通膨緩解」的希望，加大聯準會升息的壓力。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 釋出鷹派言論稱，聯準會須進一步升息，以 抑制「過高」的通膨 ，但她沒有透露對終點利率的預期。

CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員對聯準會 3 月份調升 2 碼的押注，已從上週的 12% 升至 26%，聯準會 6 月份升息的機率也提高，預測聯邦資金利率目標區間將從當前的 4.50%-4.75% 升至 5.25%-5.50%。

Cetera Investment 投資長 Gene Goldman 表示：「如果聯準會在上次利率會議上出現這些數據，他們可能會一次升息 2 碼，而且聯準會鮑爾新聞發布會上的言論基調會有很大不同。」

另一方面，美股財報季持續，晶片大廠博通 (AVGO-US)、電腦大廠惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 本周將公布財報。另外，Rivian (RIVN-US)、蔚來汽車 (NIO-US) 也將公布財報。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月耐用品訂單月增率 (%)，預估 - 4，前值 5.6

美國 1 月核心耐用品訂單月增率 (%)，預估 0.1，前值 - 0.2

重要個股動態：

特斯拉 (TSLA-US) 德國柏林超級工廠實現了一個新的里程碑，該工廠上週的 Model Y 的單週產量達到 4,000 輛，自去年 10 月以來增長了一倍。

隨著柏林廠 Model Y 單週產量達到 4,000 輛，每年的產量有望達到 208,000 輛，該廠的產量在不到 6 個月的時間內提升了一倍。

報導認為，柏林廠和美國德州廠的啟用僅相隔幾週，表明德州廠的 Model Y 產量也有望在不久的將來達到每週 4,000 輛。一旦實現這一里程碑，2 家新廠對特斯拉電動車整體產量的貢獻將會更大。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

在蘋果 (AAPL-US) 的總營收中，有很大一部分來自旗下的服務業務，儘管近期市場擔憂部份服務業務可能將永久放緩，但投資公司 Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 認為，任何放緩都是週期性的，今年有可能反彈。

Sacconaghi 表示，儘管蘋果的服務業務成長已經連續六季放緩，並且毛利率在上一季有所下降，但是這樣的放緩是周期性的，尤其是廣告和應用程式商店 App Store 部門，他預估在會今年恢復增長。