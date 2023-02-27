新里程碑達成 特斯拉柏林廠Model Y週產量達到4000 輛

特斯拉 (TSLA-US) 德國柏林超級工廠實現了一個新的里程碑，該工廠上週的 Model Y 的單週產量達到 4,000 輛，自去年 10 月以來增長了一倍。

隨著柏林廠 Model Y 單週產量達到 4,000 輛，每年的產量有望達到 208,000 輛，該廠的產量在不到 6 個月的時間內提升了一倍。

報導認為，柏林廠和美國德州廠的啟用僅相隔幾週，表明德州廠的 Model Y 產量也有望在不久的將來達到每週 4,000 輛。一旦實現這一里程碑，2 家新廠對特斯拉電動車整體產量的貢獻將會更大。

報導中預期，柏林廠有望持續擴大運營，並邁向下一個里程碑，可能在未來達到每週生產 5,000 輛 Model Y 的成績，每年產量也將因此達到約 260,000 輛。

不過，儘管特斯拉努力增加產量，但 Model Y 的產量始終無法滿足客戶的需求，交付日期一再遭到拖延。在大幅降價行動以及 7500 美元聯邦稅收抵免的推波助瀾下，Model Y 已在美國售罄，現在要等到 4 月才會再生產。

該公司已將美國的 Model Y 預估交車時間更新為 2023 年 4 月至 6 月，與此同時，基本款 Model 3 的預估交車時間為 2023 年 2 月至 3 月，與 Model S 相同。

特斯拉 1 月宣布全球大降價，根據路透計算，這導致 Model Y 美國售價從原本的 65,990 美元降至 52,990 美元，降幅多達 20%。

執行長馬斯克 (Elon Musk) 當時表示，客戶訂單在第一輪降價後大幅成長，約為公司 1 月產量的兩倍，顯示激進降價行動成功激發電動車需求。

不過，該公司隨後又宣布調整 Model Y 和 Model 3 在美國市場的售價，將前者調漲 1000 美元，後者調降 500 美元。