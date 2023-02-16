Google要求員工人工答題 助AI聊天機器人Bard學習

Google 知識和資訊組織的高級副總裁 Prabhakar Raghavan 週三 (15 日) 要求員工修正公司人工智慧 (AI) 聊天機器人「Bard」答題失誤的結果。

Google 上週三 (8 日) 推出 Bard 聊天機器人迎戰去年由另一家人工智慧研究實驗室 OpenAI 推出、迅速爆紅的 ChatGPT，但 Bard 首戰回答韋伯太空望遠鏡的問題失誤，導致母公司 Alphabet 股價暴跌，當日市值瞬間蒸發逾 1000 億美元。

Google 內部員工抨擊 Bard 發表會既拙劣、短視又急就章，非常的「不 Google」。

Alphabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 週三要求員工每週花數小時測試 Bard，並承認這對每個人來說都是一段漫長的旅程，強調公司一些最成功的產品並非最早在市場問世。

為了改善 Bard 錯誤，Google 知識和資訊組織的高級副總裁 Prabhakar Raghavan 致函員工，要求他們修正失誤的答題結果，在包括一個「該做什麼」和「不該做什麼」頁面的連結，其中說明員工在內部測試時應該如何修正回應。

Google 鼓勵員工對自己理解的話題重新回答，Bard 將透過這些範例最好地學習。

Raghavan 提到：「以身作則，學習效果最好，所以花點時間仔細重寫一份回應，將對我們改進這種模型大有助益。」

根據「該做什麼」頁面，Google 指示員工以「第一人稱」、保持「不拘一格、中立的語氣」，同時答題要「有禮、隨和且平易近人」。

根據「不該做什麼」頁面，Google 要求員工答題不能有刻板印象，避免根據種族、國籍、性別、年齡、宗教、性取向、政治意識形態、地點或類似類別做出假設。

Google 還強調，不要將 Bard 描述為一個人，暗示情感，或聲稱擁有類似人類的經歷。

Raghavan 指出：「這是一項令人興奮的技術，仍處於早期研發階段，我們把 Bard 做好的責任重大，參與 Bard 答題將有助於加速模型的訓練和測試其負載能力，更不用說，試用 Bard 其實很有趣！」