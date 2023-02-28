美股關鍵支撐 今年標普500企業庫藏股規模有望首度破兆美元

標普道瓊指數 (S&P Dow Jones Indices) 顯示，標普 500 成分股公司的庫藏股規模，有望在今年首度衝破 1 兆美元，身處在動盪的市場環境中，這將為今年的美股帶來關鍵支撐。

事實上，企業授權執行庫藏股的腳步正在加快。高盛對標普 500 指數成分股和羅素 3000 指數成分股公司的分析顯示，截至 2 月 17 日，庫藏股授權總額已超過 2200 億美元，創下歷年同期新高，授權規模最大的庫藏股計畫包含雪佛龍 (CVX-US) 的 750 億美元、臉書母公司 Meta(META-US) 的 400 億美元，以及高盛 (GS-US) 的 300 億美元。

標普 500 指數周一 (27 日) 收漲 0.31%，但在連續三周收黑後，2 月迄今仍跌逾 2%，因近期強勁的經濟數據迫使投資人重新調整他們對 Fed 利率的預期，標普 500 今年迄今漲幅已收斂至約 3.7%。

買回庫藏股通常是由企業自行決定並在幾年內執行，這項動作常被外界視為企業對自家股票投下信任票，而企業回購股票，除了使流通在外股數減少，還將推高每股盈餘 (EPS)。

因企業利潤率遭受擠壓，一些投資人預期企業將繼續買回股票，以維持每股盈餘成長。

FactSet 數據顯示，標普 500 指數成分股當中，目前已有 94% 的公司公布第 4 季財報，其中僅約 68% 的公司業績優於華爾街預期，表現遜於往常。

投資人和分析師認為，對企業來說，以調整股票回購策略來應對市場和經濟動盪，比調整股利和資本支出計畫來得更容易，後兩者一旦啟動便難以變更。

標普道瓊指數數據顯示，截至上周六 (25 日)，從標普 500 指數約九成成分股企業 Q4 財報來看，這些已發布財報的企業股票回購規模，較前一年同期下滑約 18% 至 1890 億美元。

對部分投資人和分析師來說，Q4 股票回購力道放緩實際上是好消息。他們表示，雖然 1% 的聯邦回購稅從今年 1 月 1 日起生效，但很明顯地，企業回購支出並沒有因此提前，因此這項稅收不太可能阻止企業在今年回購股票。

VerityData 的 Silverman 表示，企業並不擔心回購稅，因此沒有出現提前回購的情況。