挑戰Google霸主地位 微軟整合ChatGPT推AI搜尋引擎

微軟週二 (7 日) 推出結合 ChatGPT 人工智慧 (AI) 技術的新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器，挑戰 Google 在網路搜尋領域的霸主地位。

OpenAI 研發的 ChatGPT 自 2022 年底開始風靡全球，微軟看好 ChatGPT 發展潛力，今年 1 月底對 OpenAI 進行高達數十億美元金額投資，擴大雙方在 AI 應用發展，此前微軟將 OpenAI 的自然語言對話語言模型 ChatGPT 整合進 Azure 雲端平台服務。

微軟週二在關於 AI 的活動上宣布，將在其搜尋引擎 Bing 和網路瀏覽器 Edge 中加入類似 ChatGPT 的技術，但僅容許有限的用戶使用。

新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器能處理更複雜的查詢，以及提供事實與資訊，允許用戶根據最新新聞和消息提出問題並獲得像是對話的答案。

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 表示：「這是微軟 2007 至 2008 年推出雲端服務以來，公司最重要的業務里程碑。」

微軟此舉視為對 Google 發起直接挑戰，Google 數十年來在搜尋引擎市場的佔有率超過 90%。

OpenAI 執行長 Sam Altman 透露：「新版 Bing 採用 OpenAI 的 AI 技術是迄今為止更快、更先進的技術，而且微軟已進行微調，改善搜尋引擎功能，我覺得我們已經等了 20 年了，很高興付諸實現，開啟一個嶄新的時代。」

此外，消息人士週二向外媒透露，微軟計劃在今年晚些時候發布軟體，幫助公司、學校和政府等客戶群建立類似 ChatGPT 的聊天機器人。

ChatGPT 崛起促使全球 AI 大戰升溫，Google 已拉起「紅色警戒」(code red)，在微軟舉行 AI 相關活動前，Google 週一宣布即將推出 AI 聊天機器人 Bard，百度週二稍早也宣布「文心一言 (Ernie Bot)」的 AI 服務即將登場。

許多分析師表示，ChatGPT 足以和 Google 的智慧型聊天機器人 LaMDA 相媲美。DA Davidson 分析師 Gil Luria 預期，ChatGPT 功能整合到 Bing 中可能為微軟提供一個十年一次的機會，取代 Google 的搜尋引擎主導地位。

微軟 (MSFT-US) 週二走升 4.20% 至每股 267.56 美元。Alphabet (GOOGL-US) 衝高 4.61% 至每股 107.64 美元。百度 ADR (BIDU-US) 猛升 12.18% 至每股 160.22 美元。