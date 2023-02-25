通用汽車減產皮卡 恐使美國汽車銷售面臨轉折

即使市場預期美國 2 月新車銷量將有所增加，但通用汽車 (GM-US) 減產皮卡的決定，卻可能為美國汽車製造商帶來新的挑戰。

路透援引 Cox Automotive 數據指出，底特律三大車廠的未售出皮卡庫存正在增加。經銷商表示，製造商可能被迫做出選擇，看是要透過減產來避免降價，還是提供更優惠的折扣來吸引客戶，進而刺激銷量。

Cox 指出，通用汽車經銷商有超過 100 天的雪佛蘭 Silverado 皮卡庫存，背後反映的是緩慢的季節性銷售步伐，Stellantis(STLA-US) 的 Ram 重型皮卡庫存水平也超過 100 天，福特 (F-US) 則有 92 天的 F-150 庫存。

針對上述報導，通用汽車發言人表示，Cox 的數據並未準確反映其真實的庫存情況。雖然沒有透露具體庫存數據，但通用發言人說，公司正在採取行動支持定價策略，即保持比過去還要更精簡的庫存水平。

Stellantis 也在聲明中澄清，沒有任何北美工廠的停工計畫，公司會持續審查庫存水平，並視情況調整生產。

產業顧問 J.D. Power 和 LMC Automotive 預測，美國 2 月的汽車和輕型卡車年銷量將達 1460 萬輛，雖較前一年增加，但仍遠低於疫情前水平，銷售成長主要歸功於對車隊客戶的銷量成長 54%。

美國大型皮卡市場目前由通用汽車、福特和 Stellantis 主導，過去兩年來，因供應鏈瓶頸限制生產，三大車廠的卡車價格不斷創高。

位於密蘇里州的 Jim Butler Auto Group 執行長 Brad Sowers 認為，較高的價格正在打擊卡車需求，但製造商不想要調高激勵支出，因為這會壓低他們的利潤率。

有經銷商向路透表示，現在有一些客戶正在等待更好的交易，或是延後購買，因為高價和高利率的組合令他們卻步。俄亥俄州汽車經銷商 Rhett Ricart 便稱，現在車商和消費者正在玩誰先眨眼的遊戲，尤其是在卡車方面。