福特第三度上調全電動皮卡F-150價格 以應對成本高漲

福特汽車 (F-US) 官網在週四 (15 日) 顯示，該公司已將最低價位的電動皮卡 F-150 Lightning 起售價上調 了 9% 至 55,974 美元。此舉是福特自 8 月份以來第三度上調 F-150 Lightning 的售價，以應對更高的成本和供應鏈瓶頸。

福特在 8 月份提高了所有版本的 F-150 Lightning 的售價，升幅約在 6000 美元至 8500 美元間。隨後，福特在 10 月份又再度漲價至 52000 美元。

在多次上調後，F-150 Lightning 的起售價已經較最初的 40000 美元上漲了超過 15000 美元，總計漲價幅度達到了 40%。

如今，包括特斯拉 (TSLA-US) 和 Rivian(RIVN-US) 在內的多家全球汽車製造商都在努力應對鋰等原料價格上漲的挑戰，同時也警告稱高成本問題將持續存在。

F-150 Lightning 是福特汽車和美國汽車工業的關鍵產品，為面向主流買家的第一款大眾版電動皮卡，被廣泛視為對電動車普及的測試。F 系列卡車包括電動和傳統版本，幾十年來一直是美國最暢銷的車型。

近日，F-150 Lightning 也被評為《MotorTrend》2023 年度卡車，超越通用汽車 (GM-US)、Stellantis (STLA-US) 和豐田汽車 (TM-US) 的內燃機傳統皮卡。

有報導指出，福特汽車和寧德時代 (300750-CN) 正考慮在美國密西根州建設一家電池工廠，藉由複雜的安排，在不觸及中美政治敏感性的情況下，享受新的稅收優惠。福特發布聲明指出，「我們與寧德時代的談判仍在繼續，我們沒有新消息可宣布。」

此前，福特電動汽車產業化副總裁 Lisa Drake 本周表示，擁有電池價值鏈無疑非常重要，這就是福特要自己控制原材料、鎳、鋰等的原因。