福特F-150 Lightning電動皮卡停產最少至下周末 Rivian樂漲8%以上

福特汽車 (F-US) 周三 (15 日) 表示，F-150 Lightning 電動皮卡的生產至少暫停到下周結束，以解決潛在的電池問題，競爭對手 Riviane 股價應聲上漲。

前一日福特甫證實，F-150 Lightning 電動皮卡因出貨前品檢驗出電池問題，上周已停止出貨和生產，目前正在調查根本原因。

福特周三表示，工程師確信已找到問題的根本原因，該問題的調查工作預定下周底將完成，接著會需要幾周的時間對電池生產過程進行調整。

然而，發言人拒絕透露該問題根本原因的細節，僅告知已交付給客戶和經銷商的車輛並未發現問題，因此零售商可以繼續銷售他們已有庫存的車輛。

F-150 Lightning 電動皮卡的電池供應商是位於南韓的 SK On，為 SK Innovation 的子公司。福特去年宣布與 SK Innovation 在美國建立合資企業以打造電池生產設施。

福特執行長 Jim Farley 本月初曾向投資人詳述公司持續面臨執行問題，因此削弱第四季獲利。

Farley 周三重申，福特需在營運方面做更好以提高獲利能力，並使利潤與同業一致。他稱福特利潤低於業界，因為約有 70 億至 80 億美元之間的成本劣勢，需要進行裁員、改變工程、供應鏈和製造效率等一系列削減成本措施。

福特出包 有利 Rivian

投資研究機構 Battle Road Research 創辦人 Ben Rose 指出，此事凸顯傳統車廠轉向量產電動車面臨的艱鉅挑戰，並顯示電動車是一門專業的學問，傳統車廠並不一定擅長。

Rose 認為，現在情況顯然有利於 Rivian，因為 Rivian 在電動皮卡市場的地位，已逐漸和福特並駕齊驅，其電動皮卡 R1T 即與 F-150 Lightning EV 相互競爭。

Rivian (RIVN-US) 周二便應聲上漲 2.3%，周三更大漲 8.52%，部分原因來自 Truist 分析師 Jordan Levy 的研究報告激勵投資者。