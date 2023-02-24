鉅亨美股雷達：市場關注PCE數據 Netflix下調全球多國訂閱價格

美股重要看點：

美今日將公布 PCE 物價指數、2 月密大消費者信心等多項數據。市場也持續關注多名聯準會 (Fed) 官員談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.9%。美股期貨週五 (24 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.34%，標普 500 期貨跌 0.45%，那斯達克 100 期貨跌 0.77%。

投資人關注將公布的 1 月美國核心個人消費支出物價指數 (PCE) 數據。作為 Fed 青睞的關鍵通膨指標，過去兩個月來，美國 PCE 大幅回落，支持了物價成長趨緩的說法，然而，上月的 CPI、PPI 雙雙高於預期，再加上強勁的非農就業報告，近來促使投資人調高升息預期，以及 Fed 在更長時間內維持較高利率的預測。

美國聯邦資金利率目標範圍已升至 4.50-4.75%，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週四 (23 日) 表示，美國經濟持續強勁，預測聯準會終點利率可能高達 6%。

戴蒙提到：「聯準會先前的步伐有點慢，但現在正在迎頭趕上失控的通膨曲線，控制通膨仍然是聯準會正在進行的工作。預計利率可能在高點維持更長的時間，因為聯準會可能需要一段時間，才能實現 2% 的通膨目標。」

量化投資巨頭阿斯內斯 (Cliff Asness) 在週四 (23 日) 警告表示，如果通貨膨脹沒有像市場預期的大幅下降，美國股市恐怕很容易受到總體經濟的衝擊。

阿斯內斯認為，總體經濟可能出現肥尾效應，即是一件發生機率很低的極端事件，最終造成巨大影響。 「其中一項風險是，市場仍然沒有為總體經濟造成的後果做好充分準備。」阿斯內斯說道。

今年以來，美股散戶由於擔憂錯過行情 (FOMO) 而積極買進，推升標普 500 指數在過去一個月內上漲了近 10%。不過，有專家警告表示，這樣的動能即將消失，恐因此加速美股的拋售。

Vanda 表示，報稅之前的季節性趨勢表明，散戶投入美股的資金將開始減緩，4 月份買入 ETF 和個股的資金同樣也將萎縮，顯示報稅季恐對美股造成壓制。

報告中也表示，這樣的季節性趨勢通常在第二季末有所改善，但是有鑑於美股對散戶的依賴程度，建議投資人在未來幾周謹慎行事。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月個人支出月率 (%)，預估 0.4，前值 - 0.2

美國 1 月 PCE 物價指數年率 (%)，前值 5

美國 1 月 PCE 物價指數月率 (%)，前值 0.1

美國 1 月核心 PCE 物價指數年率 (%)，前值 4.4

美國 1 月核心 PCE 物價指數月 (%)，前值 0.3

美國 2 月密大消費者信心指數終值，前值 66.4

美國 1 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 61.6，前值 61.6

美國 1 月新屋銷售月率 (%)，預估 - 0.1，前值 2.3

重要個股動態：

隨著市面上可選擇的串流平台越來越多，Netflix(NFLX-US) 最近幾周調降全球 30 多國的訂閱價格，試圖透過降價來留住或吸引用戶。

談到 Netflix 的降價行動，瑞銀分析師 John Hodulik 認為這違背了近期的趨勢，不只是 Netflix，對整個串流媒體產業來說都是如此。Netflix 降價之際，包含 Disney+、Hulu 和 Sling TV 在內等串流平台都在近期抬高價格。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

摩根士丹利分析師預期，特斯拉在 3 月 1 日的投資者日上將以超低價推出一套技術，以利電動車大規模採用，這將是「宏偉計畫三部曲的一大關鍵」。

摩根士丹利分析師給予特斯拉 (TSLA-US) 股票「加碼」評級，目標價 220 美元。分析師認為，此回投資者日很可能影響市場對他牌電動車的看法 (以及最終估值)，產生比對特斯拉本身更大的衝擊。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

受惠於強勁的需求復甦，Booking Holdings(BKNG-US) 周四 (23 日) 公布上季業績優於華爾街預期，且全年營收創下歷史新高。

這家旗下擁有 Booking.com、Priceline 和 Kayak 等品牌的旅遊預訂平台，上季旅遊預訂總額年增 44% 至 273 億美元，高於分析師預期的 262.5 億美元，Room night 預訂數年增 2.11 億，大致符合分析師預期的 2.109 億。