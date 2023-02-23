威廉斯：Fed百分之百致力於實現2%通膨目標

聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Willaims) 周三 (22 日) 表示，Fed「百分之百」致力於讓通膨在未來幾年回到 2% 目標，強調透過貨幣政策讓需求減緩，達到與供給更平衡的水準。

威廉斯在一場論壇中說：「我們的工作很明確：就是確保恢復物價穩定，這是一個強健經濟的基礎。」

美國本月公布意外強勁的通膨和就業數據後，Fed 決策官員紛紛表示，利率可能必須升到比 12 月預測更高的水準。

威廉斯表示，美國經濟的需求持續超越供給，在不含食品、能源和居住的服務領域，物價壓力依然存在。他認為，由於對商品持續有需求，加上全球供應鏈問題還沒緩解，導致物價難以像某些人期待的快速下降。

同日稍早，聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 在另一場活動中說，近期數據證明美國經濟比意料中更強韌，這構成進一步升息的理由，利率最高可能達到 5.375%。

美國基準利率區間目前介於 4.50-4.75%，布拉德的發言代表他支持再升息 3 碼 (75 個基點) 至 5.25-5.50%，高過 Fed 官員去年 12 月在點陣圖中預測的 5.1%，但與期貨市場目前押注的 3.75% 相當，即未來三次會議都各升 1 碼。

布拉德和克利夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 都在一周前表示，他們在 1 月會議中都建議升息 2 碼 (50 個基點)，而不是最終決議的 1 碼。兩人今年並非投票委員，但意見仍會納入會議紀錄和點陣圖中。

周三公布的 1 月會議紀錄則顯示，幾乎所有官員都支持把升息步伐放慢至 1 碼，只有少數官員傾向升息 2 碼。此外，美國通膨雖然趨緩，但仍遠高於 2% 目標，Fed 有必要繼續保持限制性政策立場，直到未來的數據讓人確信通膨正持續朝 2% 目標回落，這可能需要一些時間。