特斯拉將發大招！大摩料電動車大規模採用的超低價關鍵技術將問世

摩根士丹利分析師預期，特斯拉在 3 月 1 日的投資者日上將以超低價推出一套技術，以利電動車大規模採用，這將是「宏偉計畫三部曲的一大關鍵」。

摩根士丹利分析師給予特斯拉 (TSLA-US) 股票「加碼」評級，目標價 220 美元。

特斯拉執行長馬斯克在本月初表示，將在 3 月 1 日投資者日公布「宏偉計畫三部曲 (Master Plan 3)」，並稱該計畫是「地球通往完全永續能源未來的道路」。

分析師認為，此回投資者日很可能影響市場對他牌電動車的看法 (以及最終估值)，產生比對特斯拉本身更大的衝擊。

針對特斯拉最近降價，分析師表示，馬斯克不斷強調要讓特斯拉車成為大眾車款，以期對全球汽車產生的碳足跡產生有意義的影響。

然而，要實現這一目標，降價就是必要做法，同時必須理想地削減成本，以維持領先產業的利潤率。

「特斯拉曾強調目標以 2.5 萬美元價位提供有競爭力的產品，因此必須自現行每輛車銷貨成本 (COGS) 上取得重大進展 (2022 財年特斯拉每輛車的 COGS 約 3.9 萬美元)。內裝重新設計的 Model 3 (代號：Highland)，以及後續的學習可能是朝著正確方向邁出的一步。」他們補充道。