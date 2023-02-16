日本1月貿易逆差近3.5兆日元 創有紀錄以來新高

日本財務省周四 (16 日) 公布的 1 月貿易統計初值顯示，出口減去進口的貿易收支為逆差 3.4966 兆日元，創 1979 年有數據以來單月新高，並首次超過 3 兆日元。受原油等原料價格上漲和日元貶值，進口年增 17.8% 至 10.0478 兆日元，遠超出口。

日本已經連續 18 個月出現貿易逆差，1 月逆差金額超過 2022 年 8 月的 2.8248 兆日元，這是自 2015 年 2 月以來最長的赤字，當時日本連續 32 個月處於赤字。

1 月進口額年增 17.8% ，至 10.477 兆日元。 煤炭、液化天然氣 (LNG) 和原油的進口增加。原油進口額增長 35.3% 至 1.0075 兆日元，以日元計價的單價為每千升 73234 日元，上漲 27.1%。煤炭進口額幾乎翻倍，液化天然氣 (LNG) 也增至約 1.6 倍。

與進口相比，出口增長仍然溫和，增長 3.5% 至 65511 億日元，增速較之前有所放緩。

受中國春節因素影響，出口中國金額大減 17.1%，也是逆差擴大的原因之一。同時，中國在放棄清零政策後，1 月疫情突然升溫，也造成影響。

反映貨物流動情況的出口量指數 (2015 年 = 100) 為 77.2，年減 11.5%。 對中國的銷售額大幅下降 30.7%，拖累整體銷售額。對中國的降幅為 2009 年 2 月以來最大。

此外，對美國和歐洲的出口增加，但增速分別下降至 10.2% 和 9.5%。

雖然 1 月數據很大原因是中國春節提前因素，但創紀錄的赤字給日本經濟蒙上了一層陰影，在新任央行總裁即將接手，超寬鬆政策料將檢討之際，日本正在努力尋找復甦動力。

農林中金總合研究所首席經濟學家 Takeshi Minami 表示，日本的出口不太可能出現強勁回升，因此整體經濟復甦可能繼續乏力，當日本央行考慮貨幣政策正常化時，這將是一個令人頭疼的問題。