通膨數據依舊火燙 比特幣大跌4% 加密貨幣齊趴

比特幣自上個月開始走漲，1 月 4 日至 17 日期間連漲 14 日，上周甫飆升至 2.5 萬美元，達 8 個月高點，但周五 (24 日) 公布的通膨相關數據加重聯準會 ( Fed) 升息壓力，也挫傷一眾風險資產。

根據 CoinDesk 數據，比特幣周五下午大跌，過去 24 小時跌幅仍約 4%，交易價格在 23026 美元。

根據 CoinDesk 數據，以太坊等其他加密貨幣在過去 24 小時內也下跌 3.54%，交易價格為 1595.06 美元，而狗狗幣過去 24 小時內下跌 4.66%。

在通膨數據顯示，Fed 將推行更多次升息後，加密貨幣走勢跟隨美股一起下跌。標普本周累計跌幅達 2.7%，創自去年 12 月 9 日以來最慘的一周。道瓊周跌近 3.0%，為連續第四周下滑。那指周跌 3.3%，為三周來的第二周走低。

美國商務部周五公布，1 月個人消費支出指數 (PCE) 年增率自 12 月的 5.3% 升至 5.4%，為 7 個月來首次上升。更受關注的核心 PCE 指數 (Fed 偏好的通膨指標) 年增率則自前值 4.6% 上升至 4.7%。核心 PCE 不包括季節性食品及能源的價格。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「就在你以為比特幣與美股的正相關性減弱時，Fed 升息預期就讓一切遭拋售。」

「比特幣正邁向今年交易區間的下限，目前因 Fed 過度緊縮致使經濟衰退的風險越來越大，所以一切風險資產都面臨壓力，在債市結束拋售之前，廣泛加密貨幣恐面臨壓力。」