日本官員：日本對中國晶片設備限制可能比美國溫和

一位頗具影響力的日本執政黨議員周三（8 日）對路透表示，儘管美日兩國同意限制出口，但日本可能會選擇對中國晶片生產機械銷售採取比美國更溫和的限制。

日本上月與荷蘭、美國達成協議，停止向中國出口可用於製造先進晶片的設備，讓日荷兩國符合美國總統拜登政府去年 10 月宣布的全面限制。

日本執政的自民黨前經產省大臣甘利明（Akira Amari）表示：「美國目前的規定相當嚴厲，但問題是我們是否必須嚴格遵守美國規定。我們的共同之處在於，大家都承認彼此對這些設備出口的擔憂。」

路透報導指出，美國希望阻礙中國主導全球晶片生產且阻止該國收購可能增強其軍事實力的半導體公司。東京、華府和荷蘭分別實施的限制措施有任何差異的話，都可能讓拜登在政治上感到頭痛，如果這讓美國設備的競爭力低於其競爭對手的話。

代表半導體和電子製造供應鏈 2,500 成員的國際半導體產業協會（SEMI）本月也警告，除非美國盟友採取與美國一致的限制措施，否則對中國的出口管制不會有效。

甘利明說，他已經聽取日本政府關於這項交易的簡報，到目前為止，只有美國公開承認這項交易。他拒絕透漏細節，但表示協議的細節，包括那些機制將受到限制尚未在談判中敲定。

甘利明說：「與這個問題有關的政府和公司必須深入研究，找出需要劃定的界線。」