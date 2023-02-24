國外裁員潮燒進台灣？人力銀行：科技業徵才趨保守校正回歸

近來 Meta、Twittr 等國外大型企業掀起裁員潮，民眾憂心是否會進一步燒進台灣？1111 人力銀行今 (24) 日表示，根據資料庫顯示，目前工作機會數達 63 萬筆，表明整體產業徵才熱度未減，發言人黃若薇認為，對台灣影響有限，目前科技業工作機會數下滑，可視為疫情後的徵才校正回歸。

日前有網友在批踢踢發問「台灣科技業有開始裁員嗎？」原 PO 表示，目前國外大廠率先發難，包括臉書母公司 Meta 裁員 1 萬多人、Twittr 也裁了 50% 的人力，好奇近期台灣科技業有開始裁員嗎？還是都先以無薪假為主呢？

不過，多數網友認為，台灣與美國情況不盡相同，不會跟上大裁員風潮，有網友指出，「台灣少子化，哪會裁員，都找不到人了」、「台積電還在補人給你參考」、「只是會保守徵才而已」、「今年景氣不好所以砍分紅」、「台灣科技人才難求、頂多是遇缺不補」。

根據 1111 人力銀行資料庫顯示，目前工作機會數仍有 63 萬筆，缺工產業第一名為餐飲╱住宿服務業，開出 14.3 萬個工作機會，年增 27%；其次醫療照護╱環境衛生 5.4 萬個工作機會，年成長 25%；第三則是建築營造╱不動產相關超過 6 萬筆工作機會，年增 18%。

不過，全球經濟放緩，外貿動能降溫，一般傳統製造工作機會從 5.6 萬跌至 5.2 萬，減幅達 7.14%，科技業則從去年 6.2 萬個工作機會略為下滑近 5%，減少了 3000 個工作機會。

黃若薇表示，台灣連續幾個月出口表現不佳，以出口為導向的製造業，如部分科技產業或傳產受到衝擊，今年可能陸續調整人力配置，但台灣缺工現象未解加上留才不易，估計企業會採取停止招聘或遇缺不補，徵才計劃趨於保守觀望。

黃若薇指出，雖然台灣出口訂單下滑，但觀察整體失業率應不會大幅提升，相較於去年底開始的國際科技大廠大裁員浪潮，對台灣影響有限，目前科技業工作機會數下滑，可視為是疫情後的徵才校正回歸。