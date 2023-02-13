跨境旅遊需求轉熱 雄獅再擴大徵才500人

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (13) 日指出，為因應日益旺盛的跨境旅遊需求，並朝生活產業積極發展，今年預計再擴大徵才 500 人，首波鎖定旅遊、旅宿、行銷、資訊科技、餐飲、經營分析和國際發展等人才，年薪有望上看百萬元。

雄獅說明，面對疫後多元的服務需求，旅遊事業單位招募即日起展開，包括產品企劃、全台業務等，無業務經驗者通過 3 個月評核提供獎金 1 萬元，薪資加業績獎金後，年薪有望上看百萬元。

而為因應集團進行國際化策略布局，雄獅此次也特別招聘具備英語、法語、西班牙語、德語、日語、韓語、粵語、越南語等各語言專長人才。

另一方面，雄獅集團欣食旅餐飲事業持續發展中，旗下已有「gonna」和「光一」兩大品牌，第一季於台北松山文創園區再開全新品牌「Island133」，全台已擁有 10 間據點，本次招募也將為各品牌展店的人力配置做足準備，以掌握生活產業商機。

雄獅強調，人才是企業發展的重要基石，集團重視全方位的人才培育，鼓勵員工申請職務轉調，或因應組織需求進行海外工作輪調，內部已有 25% 的員工參與輪調。

展望後市，雄獅將深耕國內食、宿、遊、購、行領域，並積極發展文化和觀光場域，同時擴大國際化經營版圖，導入數位化應用。