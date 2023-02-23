瞄準國際觀光客 自由行送5000消費金、旅行團最高獎助2萬

行政院長陳建仁今 (23) 日拍板通過交通部提出的「加速擴大吸引國際觀光客方案」，將針對日韓、新南向、港澳、歐美等四大主力市場的自由行旅客與旅行團，提供 50 萬份 5000 元消費金，以及獎助每團 1 到 2 萬元的組團獎金，共約 9 萬團，希望能達成今年 600 萬、明年 1200 萬人次國際觀光客的目標。

行政院會今天上午通過交通部報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃 - 行政院促進公共運輸使用方案及加速擴大吸引國際觀光客方案」。在疫後特別預算中，交通部編列 274 億元，將運用在交通月票及促進觀光。

根據交通部規劃，為了促進國際觀光客來台自由行，將發放觀光消費金 5000 元，用在電子票證或住宿折抵優惠，共約 50 萬份。團客來台同樣給予獎助，只要組團人數 8 人 (含) 以上，每團獎勵 1 萬元；組團人數 15 人 (含) 以上，每團獎勵 2 萬元，獎助額度約 9 萬團。

陳建仁表示，疫情期間，觀光業營運受到很大的衝擊，交通部提出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，主要針對日韓、新南向、港澳、歐美等四大主力市場的自由行旅客、團客行銷，希望今年達到觀光客 600 萬人次目標、明年就能達到 1200 萬人次。

陳建仁進一步指出，為迎接國際觀光客來台，解決旅宿業者缺工問題，政府規劃發給旅宿業者增僱服務人員獎助金，只要僱用人員薪資符合規定，每位每月就發給 5000 元獎助金，最長 1 年。

此外，觀光局將現行的「台灣好行」給予票價優惠並增開班次，並且推動小客車租賃業及台灣觀光巴士等多元運具與旅宿業合作，提供在地接駁旅客服務。