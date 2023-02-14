〈群創財報〉3月啟動校園徵才 廣招千名跨界新世代人才

面板大廠群創 (3481-TW) 近年以「More than Panel」作為企業核心轉型再造理念，同時跨足利基新事業、打造多元共融文化，今 (14) 日宣布將在 3 月啟動校園徵才永續計畫，除鏈結 ESG 永續淨零行動外，也預計招募千名跨界新世代菁英，包括研發、AI、軟硬整合及跨域等多元領域人才。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，群創堅信人才是企業永續發展的基石，也是公司最重要的資產，將貫徹 3Vs 營運策略中的 Share Value(永續核心 ‧ 社會共榮) 理念，提供同仁永續發展的職涯規劃與友善環境，相信多元共融文化，也將為企業挹注創新活水與進步契機。

群創的製造與銷售服務平台擴及全球各地，除尊重每位員工的獨特性外，也提供多元工作型態，包括彈性調整工作時間、地點，並規劃優於法規的友善福利措施，包含孝親假、陪讀假、陪產檢假等，群創統計近三年申請育嬰留停達 850 位、留停復職留存率更達 90%，也提供同性婚假，展現同仁享有多元職場權益。

因應跨界新世代人才加入，群創也宣布啟動迎新計畫、導師制度等多元機制，未來將不定期舉辦相見歡等溫馨活動，同時進行新人關懷問卷，主動關心新人工作狀況，以協助新進員工快速適應工作，提升新進員工留任率。

針對今年 3 月即將啟動的校園徵才活動，群創表示，將結合永續與數位招募策略，包括 Line@行動招募平台、虛實整合未來招募中心、智能無紙化履歷系統等，打破時間、空間的藩籬，結合多元數位工具，提供求職者創新、多元、友善的求職管道。

群創今年度校園徵才將鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等相關系所，預計招募千名菁英，此外，群創也推出研發菁英人才獎學金，碩士 30 萬元、博士 60 萬元，更提前為校園人才佈局職涯舞台，提供產學合作實習、Innostar 暑期實習、校園大使、企業參訪、企業專講等，同時推出畢業生極致獨角獸計畫的研替暨預聘方案最高 25 萬元簽約金。