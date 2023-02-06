年後大缺工！5.2萬家企業徵才 工作機會2缺搶1人

轉職季開跑，隨著解封迎來內需產業大爆發，104 人力銀行指出，兔年開工依舊缺才，根據統計，有 5.2 萬家企業同時徵才，創歷年新高，全站工作機會 98.8 萬個，創年後開工同期新高，但受少子化影響，求職者追不上企業開缺速度，徵才愈趨困難，相當於「兩缺搶一人」。

根據 104 人力銀行調查，約有 51 萬人有求職行為，其中，29.8 萬人主動應徵；這當中，又有 13.7 萬人在職中，騎驢找馬的比例占 46%，以三年最高。

104 集團總經理黃于純指出，企業開缺速度明顯高於求職者人數，求職者人數持平減降主要受到少子化的影響，包括有求職行為的人年減 5.4%，主動應徵的人年減 7.9%，45 歲以上主動應徵的中高齡人數占 17.2% 創 3 年新高。

黃于純進一步指出，2022 年台灣人口年齡中位數已到 44 歲，逼近 45 歲以上的中高齡分界點，國發會也預估，2030 年 25-44 歲勞動力減幅 14.1%，45-64 歲勞動力增幅 19.2%，求才求職市場供需逐漸失衡，最近三年，企業徵才趨困難，每個工作機會可分到的求職者，從 2020 年 0.79 人，2021 年 0.61 人，降到 2022 年 0.48 人，相當於兩缺搶一人。

觀察五大徵才產業，根據調查，分別為住宿餐飲 19.3 萬個工作數，電子資訊 / 軟體 / 半導體 16.4 萬個，批發 / 零售 14.9 萬個，製造業 12.1 萬個，建築不動產 7.8 萬個。

黃于純表示，2023 年企業經營主要痛點，在撲朔迷離的經濟之下，必須持續徵才但又找不到人。104 人力銀行提出企業突圍搶才的三支箭：主動邀約、儲備人才、擴大 50+ 中高齡人才。