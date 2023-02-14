友達集團啟動年度徵才 擬招千人聚焦三大創新領域

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (14) 日宣布啟動 2023 年度徵才計畫，鎖定聚焦在三大創新人才，包含前瞻顯示技術的研發創新人才、推動數位轉型的數據創新人才，以及挖掘客戶需求、整合軟韌體並提供完整解決方案的跨域創新人才，友達說，因應集團整體轉型與發展需求，預期整體招募人數約 1000 人。

友達近年推動雙軸轉型策略，除持續精進顯示技術、提升附加價值 (Go Premium) 外，更攜手旗下子公司，包含達擎、友達數位、友達宇沛、友達頤康等，深化智慧顯示、智慧製造、綠色製造轉型服務、醫療照護等垂直市場應用 (Go Vertical)，滿足客戶多元需求。

友達表示，近年積極與子公司以互補、合作、共創的方式，深化全球事業布局，強化集團在多元智慧場域的競爭力，此外，集團也看準高雄產業優勢，去年進駐亞灣成立 AUO 解決方案研發中心，作為場域應用的孵化地，以期藉此帶動集團深化垂直市場的成長量能。

友達也鼓勵內部人才流動，除職務晉升外，友達說，針對在原職位已累積專業經驗的員工，也會給予計畫性輪調或開放申請職務競任等，期望讓員工不只是專才，更能成為通才，同時在人才長期培育上，也會透過 Re-skill、Up-skill 的方式，安排員工進修友達大學內跨領域課程，培養多元知識。

另外，友達自 2010 年起推出員工持股信託計畫，參與率超過 8 成，而為維持組織運作的靈活性、提供員工更多工作彈性，友達持續進行混合辦公模式，讓員工能依照實際工作需求申請遠距辦公或彈性工時。

永續長古秀華表示，友達致力打造更友善、多元且符合員工需求的職場環境，不僅連續六年入選彭博性別平等指數，也獲得美國《富比世》全球最佳雇主的高度肯定，未來將持續完善人才培育與管理系統，為人才創造安心、幸福的職場。

最後，友達宣布校園招募將自今年 3 月起跑，若 4 月底前取得友達預聘書的同學，將可獲得 10 萬元早鳥獎金，還有機會獲得最高 20 萬元簽約獎金，而仍在學的同學，3 月起也可申請 A + 種子暑期實習計畫，透過專案式實習應用所學，並享有免費住宿及餐費補助等福利。