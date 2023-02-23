〈房產〉房貸族肩擔加重！1月房貸利率衝破1.95% 創近7年半高

台灣央行今 (23) 日公布 1 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 369.54 億元，月減 275.41 億元，創 2009 年 3 月以來單月新低，不過，房貸利率續揚 0.089 個百分點、至 1.953%，則創 2015 年 10 月以來新高。

央行指出，1 月銀行承做房貸明顯下滑，除了因年節長假的季節性因素外，的確還有大環境的變化。

不過，由於買賣移轉棟數受到工作天數干擾，1 月僅 16 個工作天，整體房市表現還是要合計 2 月的數據一起判斷。

對於房貸利率繼續走揚，央行說明，主要是反映去年 12 月央行再升息半碼。

據統計，六都 1 月建物買賣移轉棟數合計為 12613 棟，月減 39.2%，其中，台北市月減 26.5%，新北市減 48.0%，桃園市減 35.4%，台中市減 48.7%，台南市減 26.9%，高雄市減 28.6%。

與去年同期相比，六都交易量年減 47.5%，其中台北市減 42.8%，新北市減 58.2%，桃園市減 41.4%，台中市減 42.9%，台南市減 42.8%，高雄市減 48.7%，六大都會區年減幅均超過 40%。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區年增 4.98%，其中，台北市年增 3.37%，新北市年增 7.18%，央行表示，台北市房價上漲趨緩明顯。

另一方面，1 月五大銀行承做消費性貸款利率達 3% 以上來到 3.063%，則是因 11、12 月是學貸高峰。