〈財報〉旅遊需求強 Booking上季財報優預期 全年營收創新高

受惠於強勁的需求復甦，Booking Holdings(BKNG-US)周四 (23 日) 公布上季業績優於華爾街預期，且全年營收創下歷史新高。

這家旗下擁有 Booking.com、Priceline 和 Kayak 等品牌的旅遊預訂平台，上季旅遊預訂總額年增 44% 至 273 億美元，高於分析師預期的 262.5 億美元，Room night 預訂數年增 2.11 億，大致符合分析師預期的 2.109 億。

Booking 執行長 Glenn Fogel 在記者會上表示，受惠於強勁且具彈性的旅遊需求，去年全年營收達到 170 億美元，是公司史上最高。

觀察其他財報數據，Booking 公布去年 Q4 營收為 40.5 億美元，年增 36%，調整後每股淨利 (EPS) 為 24.74 美元，年增 56%，高於 FactSet 分析師預期的 39 億美元和 22.01 美元。

全年來看，Booking 總預訂額高達 1213 億美元，年增 58%，營收達 171 億美元，年增 56%，調整後 EPS 為 76.35 美元，年增 171%。

即使財報表現亮眼，Fogel 警告，月度表現仍可能波動，且全球經濟前景仍面臨不確定性。Booking 周四盤後小跌 0.25%。