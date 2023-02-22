長榮航調夏季班表 歐美航線大增班搶暑期旅遊復甦商機

長榮航 (2618-TW) 今 (22) 日宣布，對夏季班表持續增班，北美航線班次規模將與疫前相仿達到每周 84 班，歐洲線也將達每周 32 班，成為台灣飛航歐洲航點和班次最多的航空公司，將全力搶攻歐美長程旅遊和商務往來的龐大復甦商機。

長榮航說明，北美航線自 3 月 27 日起包括洛杉磯、芝加哥、舊金山均將陸續增班，5 月 15 日起將達每周 84 班，班次規模已與疫前相仿。

而歐洲航線自 5 月 15 日起，桃園 - 米蘭航線將由每周 2 班增為 4 班，結合巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹和慕尼黑等航點，屆時歐洲航線每周達 32 班。

另外，對於亞洲和港澳大陸各航班，長榮航表示，會依市場需求進行增班、增點或放大機型。

長榮航規劃，桃園 - 洛杉磯航線自 3 月 27 日起，新增 BR06 航班每日飛航，由目前每日 2 班增為每日 3 班，每周航班數將達 21 班；桃園 - 芝加哥航線自 5 月 1 日起，由目前每周飛航 3 班，增為每周飛航 7 班，天天直飛芝加哥。

另外，桃園 - 舊金山航線自 5 月 15 日起，新增 BR08 航班每日飛航，由目前每日 2 班增為 3 班，每周航班數將達 21 班。

而對國人出國旅遊熱愛的歐洲航線，長榮航自 5 月 15 日起增班桃園 - 米蘭航線為每周 4 班。

長榮航說明，米蘭是義大利最大的金融與商業中心，商務、旅遊皆宜，自去年開闢米蘭航線後，近幾個月來平均載客率高達 90% 以上，是旗下熱門航點之一。

長榮航目前已飛航北美 8 個航點、歐洲 6 個航點，無論是航點、航班數均是國籍航空業者之冠，同時，在越太和歐亞兩大航網下，搭配東南亞、東北亞及兩岸航線綿密的航班，也有利進一步深耕轉機市場。

展望後市，長榮航表示，將視整體航網的客流量，持續進行航班調整。