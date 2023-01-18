雖經濟衰退擔憂持續 美國航空業者看好旅遊需求不墜

雖然經濟學家和分析師表示經濟衰退的風險已經上升，但公布強勁財務業績的美國航空業者仍對旅遊需求抱持樂觀態度。

航空業者正享受著自新冠疫情以來最強勁的旅遊需求，主要得益於重新開放封閉邊界、美元走強和企業差旅增加。

聯合航空 (UAL-US) 周二 (17 日) 預測今年全年獲利至少增加 4 倍，因為它預計渴望旅遊的客戶會坐滿飛機。

同樣，達美航空 (DAL-US) 預計今年的全年獲利將翻一倍。

聖路易斯 Fed 在上個月的報告中表示，樂觀的財報發布之際，美國 50 個州中有超過半數表現出經濟活動放緩的跡象，突破通常預示經濟衰退即將來臨的關鍵門檻。

經濟前景惡化和美國家庭財務脆弱性，加劇引發了對消費者支出的擔憂。

旺盛的需求有助航空業者提高票價來降低燃料和勞動成本，但消費者支出的任何放緩預計都會削弱他們的定價權力。

航空公司主管正在淡化這種風險，聲稱報復性旅遊依然強烈。他們說，若真要說的話，乘客收入與整體經濟之間的關係正在恢復到疫情前的趨勢。

聯航估計美國國內線客運收入過去約占全美 GDP 的 0.5%。它預計今年將恢復這個水平，從而使該行業今年營收增加 15%。

根據達美航空的估算，2023 年消費者將在旅遊上花費 300 億美元。

達美航空 CEO 巴斯蒂安 (Ed Bastian) 上周五 (13 日) 表示，「我們知道大家都想要出行旅遊。」

聯航 CEO 柯比 (Scott Kirby) 上月表示，如果他不看報或上網，經濟衰退這個詞就不會出現在他眼前，因為該航空公司在訂位數據中看不出有任何這種跡象。

在假期旅遊旺季之後，第 1 季往往是該產業最疲軟的季節。

但達美航空上周表示，與 2019 年相比，本季每個月的提前預訂在乘客收入和數量方面都「明顯」領先。

該公司表示，飛往歐洲的航班需求也很強勁，預計春季和夏季將產生創紀錄的收入。

與此同時，整體產業的人員短缺和飛機短缺預計將持續存在並限制運力增加，從而支撐航空公司目前享有的定價權。

聯航預計本季每可用座位英里的總收入將較一年前增加 25%。這項數據是航空公司營收和定價能力的重要指標。

Cowen 分析師貝克 (Helane Becker) 表示，「需求依然強勁，由於產業產能限制，航空公司可能會繼續保有定價權。」