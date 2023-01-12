旅遊潮來了！Expedia利潤率改善 One Key計畫前景大好 獲分析師上調評級

線上旅遊公司 Expedia (EXPE-US) 週三 (11 日) 股價大漲近 5%，此前 Oppenheimer 分析師將該公司評級自「符合市場表現」上調至「優於市場表現」。

Jed Kelly 領導的分析團隊將 Expedia 股票目標價定在 120 美元，強調該公司透過削減成本和提高客服效率，提高了利潤率。

Kelly 認為，Expedia 過去 3 年改善了利潤率，隨著營收上升至 2019 年的水準 (新冠疫情開始摧毀旅遊產業之前)，Expedia 可以維持對利潤率的提升，這部分係因該公司成功打造其技術系統，使運作更順暢。

Kelly 也預期 Expedia 將利用其在休閒旅遊方面的專業知識來提供更精簡的企業對企業 (B2B) 服務，「One Key」今年將更穩紮穩打，並改善直接流量方面的業務績效。 (One Key 是將 Expedia、Hotels.com、Orbitz 和 Vrbo 同捆在一起的會員計畫。)

Expedia 去年 11 月公布第三季營收高於華爾街預期，但總預訂量低於預期。去年 9 月該公司表示，過去在 Williams-Sonoma (WSM-US) 擔任財務長的 Julie Whalen 將接任 Expedia 的財務長。

「Expedia 擁有新財務長，且是一位在領先消費品牌擔任同職位 10 年的老手，我們預期這對季度趨勢的指導會有所改善，且與投資者的聯繫會更積極主動。」Kelly 寫道。

Expedia 週三大漲 4.86%，收每股 99.24 美元。根據道瓊市場數據，該股 2022 年約下跌 52%。