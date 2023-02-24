〈紐約匯市〉經濟數據支撐 DXY持穩

美元指數周四 (23 日) 保持穩定，稍早公布最新數據顯示美國勞動力市場依舊吃緊，鞏固了市場對聯準會 (Fed) 繼續維持貨幣緊縮政策的看法。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.02%，至 104.60。

勞工部數據顯示，截至 2 月 18 日當周，美國初領失業金人數意外下滑至 19.2 萬人，為連續第六周落在 20 萬以下，反映勞動力市場的吃緊現況。

另一方面，美國商務部將第 4 季國內生產毛額 (GDP) 季增年率自 2.9% 下修至 2.7%，其中，消費者支出預估值從原先的 2.1% 下修至 1.4%，作為聯準會 (Fed) 關注的通膨指標，核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率獲上修至 4.3%。

豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「多數人之前預期終點利率將落在在 5.25% 左右，現在市場已消化比這個更高的數字。和 Q4 GDP 一同發布的 PCE 數據獲得上修，再次證實 Fed 還有很多工作要做的說法，這可能讓美元獲得更多支撐。」

基本上，與 Fed 政策利率掛鉤的期貨交易員認為，Fed 將在接下來的三次會議上各升息 1 碼 (25 個基點)，他們消化了聯邦資金利率將在 7 月達到 5.36%，全年維持在 5% 以上的預期。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「勞動力市場依然吃緊，每個人都在等待一些寬鬆跡象，但現在看來經濟仍非常穩健。」

歐元兌美元幾乎持平，微貶 0.03% 至 1.0601 美元。歐元盤中一度貶至 1.0577 美元，是 1 月初以來最低水平，並未受到上月歐元區通膨數據略高於預期的影響。

其他主要貨幣方面，英鎊跌 0.2% 至 1.2021 美元；澳幣升 0.14% 至 0.6811 美元，自七周低點反彈。

日元兌美元升 0.16%，至 134.64 日元兌 1 美元。現任日本銀行 (央行) 總裁黑田東彥在 G7 財長會議後表示，央行將繼續保持貨幣寬鬆，以實現可持續且穩定的 2% 通膨目標。

即將在 4 月接替黑田東彥的新任日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda)，周五(24 日) 和下周一 (27 日) 將赴國會發表談話，投資人將尋找央行何時結束殖利率曲線控制政策的線索。

截至台灣時間周五 (24 日) 約 6:00 價格: