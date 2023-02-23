美債殖利率重現去年回升走勢 恐抑制美股反彈

隨著市場重新消化升息和經濟預期，美國國債殖利率自 2 月以來快速攀升，可能會進一步為美股反彈帶來阻力。去年因美債殖利率迅速攀升而萎靡不振的景象或將重現。

過去一個月，指標 10 年期美國國債殖利率已回升至 3.9% 上方，周三 (22 日) 收於 3.92%，遠高於 1 月的低點 3.32%，也高於 2022 年年底 3.88% 的水平。債券價格與殖利率走勢相反。

殖利率走升要歸因於交易員對 Fed 如何應對經濟數據變化的預期。就業數據持續強勁，通膨降溫慢於預期，迫使 Fed 重新評估停止升息水平所謂的「終端利率」。期貨市場顯示，現在預計今年夏天的終端利率將高於 5.25%。一個月前的預測值是 4.9%。Fed 目前的利率目標為 4.5% 至 4.75%。

倫敦 Ruffer LLP 投資總監史密斯 (Matt Smith) 表示：「隨著越來越接近最終利率，市場一直認為工作已完成，可以接受 Fed 的利率路徑。但過去 2、3 周，這種情況發生了逆轉，因為發布的數據顯示經濟仍然強勁。」

Fed 最新會議紀錄顯示多數與會官員同意放緩升息決定。但之後陸續發布的數據強於預期，下次會議 Fed 的立場可能轉向鷹派。

FHN Financial 利率策略經理沃格爾 (Jim Vogel) 說，在 Fed 3 月底的會議召開之前，市場可能會繼續面臨不確定性，「“如果未來幾年的利率預測開始上升，會發生什麼？投資人可能會想，本以為 Fed 是在努力抑制通膨，但結果他們也抑制了成長。」

美國國債殖利率的上升削弱了投資人為股票和公司債券支付更高價格的意願，因為買進美國國債可以讓投資者鎖定有吸引力的、最有保障的回報。標普 500 指數已連跌 2 周，回吐了今年來的部分漲幅。公司債券殖利率攀升，預示著企業的借貸成本上升。

Wilshire Associates 資深顧問福雷斯提 (Steve Foresti) 表示：「如果持有股票，就是要從資產中獲得更多收益。資本總是流向殖利率更高的地方。」

今年年初時，許多投資人認為，通膨下降和經濟放緩會讓 Fed 放鬆貨幣政策；但強勁的數據已經改變了這一假設。上周公布的 1 月 CPI 數據高於預期，與前幾個月的數據相比，通膨下降速度有所放緩。而在此之前公布的最新就業報告顯示，失業率已經下降。

諸如此類的數據提振了成長預期。亞特蘭大 Fed 的模型預計，第 1 季美國實質國內生產總值 (GDP) 將成長 2.5%，高於一個月前估計的 0.7%。

當時華爾街幾乎已經排除 Fed 在 3 月升息 50 個基點的可能性。但現在聯邦基金期貨市場的押注顯示，出現這種結果的機率為 25%。美國銀行經濟學家更在對 Fed 下一步行動的預測中，加上 6 月升息的可能性。

這個轉變再次推高了美國國債殖利率，對 Fed 短期政策預期尤其敏感的 2 年期美國國債殖利率周三收於 4.702%，高於之前的低點 4.04%。