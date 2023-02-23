Fed動向引發恐懼 VIX打破2023開局平靜 本周大跳升

根據 DataTrek Research 的數據，本周美股的恐慌指數 (VIX) 突然上升，係因市場更加擔心美國聯準會 (Fed) 恐升息至高於先前預期的水準，股市再次出現波動。

DataTrek 的聯合創始人 Nicholas Colas 周三 (22 日) 報告指出，股票波動率回到 2022 年模式，VIX 值得觀察 。

華爾街所謂的恐慌指標即 Cboe 波動率指數 (VIX) 在周二跳升，因市場擔心 Fed 恐更積極升息以抗通膨，而拋售股市。根據 FactSet，在經過上周末與周一總統日的 3 日連假後，VIX 周二收在 22.9，較上周五跳升 14%。

Colas 表示，這樣的單日升幅很大且達今年迄今最高水準，今年大多數情況下，VIX 都「非常安靜」。

VIX 衡量標普 500 指數未來 30 日，倘若 VIX 持續高於 20 時，表示「有問題了」。Colas 寫道，在標普 500 指數遭受 2008 年來最大損失後，VIX 就很少低於 20。

「今年開局時，VIX 看起來比較像 2021 年，而不是 2022 年。」美股 2021 年上漲，之後在 2022 年暴跌，係因 Fed 快速升息以打壓居 40 年高位的通膨率。

標普 500 指數今年上漲，但根據道瓊市場數據，標普 500 指數周二經歷自去年 12 月中旬以來最糟糕的表現，使今年迄今漲幅收斂至 4.1%。

隨著公債殖利率上升，美股周二大跌，係因市場擔心 Fed 恐須將基準利率調升至高於市場先前預期的水準，以冷卻經濟並削減居高不下的通膨。

根據道瓊數據，2 年期公債殖利率周二跳升 10.8 個基點達 4.729%，創下 2007 年 7 月 24 日以來的新高。10 年期公債殖利率上升 12.6 個基點達 3.953%，為 11 月 9 日以來最高。

Colas 周三指出，「我們回到了 2022 年的市場動態，投資者越來越擔心 Fed 可能升息制高於先前預期，以及通膨持續持間恐較預期更久。」

Colas 寫道，舊市場規則「當 VIX 達到 28 – 36 時，就該買進」仍然適用。他解釋，28 是長期平均值的 1 個標準差，36 則是 2 個標準差計算得出，當 VIX 在 2022 年達到這水準時，預示著近期的買進機會。

根據 DataTrek 的報告，雖然聯邦基金期貨反映出 Fed 3 月政策會議上存在升息 2 碼 (0.5 個百分點) 的可能性，但仍顯示升息 1 碼的可能性更高。

Fed 周三發布最近一次會議記錄，顯示部分官員擔憂近期金融情勢寬鬆的情形，一些官員則認為貨幣政策立場有必要收緊。下一回 Fed 會議將於 3 月 21 日至 22 日舉行。

與此同時，FactSet 數據顯示，周三的 VIX 指數仍高於 DataTrek 觀察的長期平均水準 20。

Colas 表示，去年 VIX 每日收盤平均在 25.6，但今年相反，平均收盤價為 20.0，正好處於長期平均水準。

Colas 認為，周二美股遭拋售，標普 500 指數下跌 2%，VIX 應聲跳升，「這是機制上應該發生的事，VIX 和標普 500 指數的變化呈現負相關。」