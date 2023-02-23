〈財報〉Lucid上季營收、今年產量預測都讓人失望 盤後暴跌11%

美國電動車新創公司 Lucid 上季營收不如市場預期，反映生產困境，而且訂單減少，對今年產量預測也遠低於市場所料，衝擊周三 (22 日) 盤後股價狂瀉 11%。

F2023 財測關鍵數字

全年產量：1 萬 - 1.4 萬輛 (去年 7180 輛) vs 21815 輛 (Visible Alpha 預測)

F2022 Q4(12/31 止) 財報關鍵數字 vs Refinitiv 分析師預測

營收：2.577 億美元 vs 3.03 億美元

EPS：虧損 28 美分 vs 虧損 41 美分

Lucid 預估今年產量為 1 萬至 1.4 萬輛，遠低於華爾街預估的介在 2 萬至 2.2 萬輛。

Lucid 在 2022 年僅生產 7180 輛 Air Luxury Sedan，雖然遠低於一開始設定的 2 萬輛目標，但已優於 8 月調降過的目標。然而，Lucid 去年僅交車 4369 輛，遠不如實際產量，執行長 Peter Rawlinson 表示，今年目標是強化銷售和行銷，把產品交到世界上更多消費者手中。

由特斯拉、福特等大型車廠帶起的降價風潮，讓 Lucid、Rivian 等新創公司愈來愈難獲得荷包縮水的消費者青睞，不利於他們提高市占。

Lucid 表示，截至 2 月 21 日共接到逾 2.8 萬輛車的訂單，比最近一次在 11 月 7 日公布的超過 3.4 萬輛訂單數，短少約 6000 輛。

Lucid 身處競爭日益激烈的電動車市場。圖取自 Lucid

CFRA Research 分析師 Garrett Nelson 說：「這很可能是因為消費者訂了車但等太久，感到非常沮喪。現在市場比一年前競爭多了... 有很多比 Lucid Air 價格低廉的電動車問世。」

根據周三公布的財報，Lucid 去年第 4 季營收為 2.577 億美元，比前年同期增加逾八倍，卻仍低於分析師預估的 3.03 億美元。淨損從前年同期的 10.5 億美元 (每股虧損 64 美分)，縮減為 4.726 億美元 (每股虧損 28 美分)，優於市場所估的每股虧損 41 美分。

受到財報和產量預測等利空消息影響，Lucid(LCID-US) 周三盤後股價一度下挫 10.6%，截稿前仍跌 8.7%。該股周三稍早收盤小漲 0.81%，報每股 9.98 美元。

Lucid 去年曾以供應鏈問題為由，把產量預測大砍一半，導致去年全年股價暴跌 82%，但今年 迄今共反彈約 45%。

Lucid 截至去年底擁有約 44 億美元現金和約 5 億美元信貸額度，財務長 Sherry House 表示，這足以支應公司到 2024 年第 1 季。

Lucid 去年 12 月曾向沙烏地阿拉伯主權財富基金 PIF 等投資人募資，目前 PIF 持有該公司約 62% 股權。