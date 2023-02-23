鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至6.16元，預估目標價為75.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.34元下修至6.16元，其中最高估值6.71元，最低估值5.35元，預估目標價為75.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|6.71
|7.36
|最低值
|5.35
|6.18
|平均值
|6.14
|6.71
|中位數
|6.16
|6.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|181,230,000
|198,939,544.1
|最低值
|167,124,000
|179,903,000
|平均值
|175,835,752.96
|189,478,249.9
|中位數
|177,076,000
|189,762,477.66
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|6.01
|4.31
|4.03
|3.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|164,827,947
|157,133,623
|177,954,166
|207,109,088
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。