美75億美元充電樁補貼限定美國製造 台廠卡位搶商機

美國政府本周公佈《基建投資和就業法案》政策細節，包括 75 億美元電動車 (EV) 與充電樁補貼，將僅限在美製造產品，而台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)、飛宏 (2457-TW) 等台廠已開始布局美國產能，搶進這波龐大的電動車充電網商機。

白宮指出，在美生產的充電樁產品補貼將於明年 7 月啟動，其中要有 55% 充電樁零件成本來自美國，目標 2030 年美國 EV 充電站數量將增加至 50 萬座，同時提供 75 億美元的補貼。

白宮表示，這系列補貼僅限於符合聯合充電系統 (CCS) 的設備，目前除了特斯拉以外，多數電動車和充電樁製造商都符合該標準，不過，特斯拉 (TSLA-US) 已宣布，將跟進該標準明年要在美國建立 7500 座充電站，提供給所有電動車使用。

國內電源供應器廠也看準電動車、充電樁商機，早已提前布局美國市場，其中台達電便在去年宣布，斥資新台幣約 10.23 億元購買德州普萊諾 (Plano) 市土地與廠房，便是為就近為配合電動車、通訊系統、基建客戶在地生產的要求。

光寶科充電樁業務也持續發酵，公司指出，去年第四季 30KW 直流充電樁已開始出貨給歐美充電站營運商，今年車用充電產品營收將成長 2 倍。

光寶科瞄準車用電子市場，已在美國達拉斯投入 20 億元租建廠房，預計今年第二季將啟動投產，該廠產值未來能貢獻百億營收。

另外，飛宏因應政府獎勵政策已計劃將目前台灣、越南生產基地轉移至美國，目前也考察德州、威斯康辛州等地區，飛宏布局多年充電樁業務，公司表示，殼牌充電樁訂單今年可望開始出貨，預期今年充電樁業務將成 2-3 倍。