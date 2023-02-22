微軟10年協議換Nvidia重新支持 開放遊戲上Nvidia雲端

微軟 (MSFT-US) 周二 (21 日) 宣布與 Nvidia (NVDA-US) 達成 10 年合作協議，遊戲玩家將可透過 Nvidia 的 GeForce Now 雲端遊戲服務串流 Xbox PC 遊戲到個人電腦、macOS、Chromebook、智慧手機和其他設備。

這代表一旦微軟完成收購動視暴雪，動視暴雪的 PC 遊戲 (例如《決勝時刻》) 也將可透過 GeForce NOW 串流。

GeForce Now 部門的副總裁兼總經理 Phil Eisler 表示，若微軟沒有完成收購動視暴雪的交易，則 GeForce Now 將不會提供《決勝時刻》等遊戲，但其他微軟自家遊戲 (如麥塊《Minecraft》) 則涵蓋在該 10 年協議中。

Eisler 表示，Nvidia 不會向微軟支付訪問這些遊戲的費用，如同公司與其他遊戲公司之間的作法 (例如《要塞英雄》製作商 Epic Games)。

GeForce Now 提供免費和付費兩種方式訪問其雲端遊戲平台，付費版玩家可享受高解析度畫質，玩家需先向微軟等遊戲公司付費串流遊戲。

GeForce NOW 目前在 100 多個國家 / 地區擁有超過 2500 萬會員。

微軟對動視暴雪的收購交易令審查機構擔憂損害市場競爭，此前 Nvidia 也表示反對該收購交易。然而，微軟表示，此回與 Nvidia 的交易解決其對該收購交易的擔憂，因此 Nvidia 將全力支持監管機構批准該交易。

遊戲部門佔微軟營收總額約 9%，雖然 Xbox 遊戲機的銷售正在放緩，但微軟不斷投資重金擴大其遊戲庫，並讓玩家可透過雲端數據中心「Game Pass」玩遊戲。微軟去年表示，Game Pass 服務訂閱人數已達 2500 萬人。

微軟周二宣布與 Nvidia 的交易，同時也宣布和任天堂 (7974-JP) 正式達成 10 年協議，將《決勝時刻》導入任天堂平台，緩解各界對其收購動視暴雪交易的擔憂。

微軟總裁 Brad Smith 周二與歐盟官員會面，以期說服他們相信微軟 690 億美元收購動視暴雪的交易實則有利競爭，但 Smith 拒絕就歐盟委員會在聽證會上的觀點發表評論，僅表示微軟與任天堂和 Nvidia 的交易有利遊戲市場的競爭。