分析師：如今處在AI巨大變現事件轉捩點 上調輝達目標價

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 近日表示，受惠於生成式人工智慧 (generative AI) 的長期前景看好，重申輝達 (NVDA-US) 的評級為「買進」，並將目標價調升至 270 美元。

Arcuri 表示，他仍然對長期的生成式人工智慧感到樂觀，並看好輝達將因此受惠，將該股目標價從 200 美元上調至 270 美元，並維持「買進」評級。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 表示，我們如今正處於 AI 巨大變現事件的轉捩點，特別是大型語言模型 (LLM) 將推動輝達產品顯著的訓練和推理需求。此外，OpenAI 所發表的 ChatGPT 似乎引發了超大規模的聊天機器人大戰，而輝達就是主要受益者。

Susquehanna Financial 分析師 Christopher Rolland 也對該股給予正面評級，將目標價從 185 美元上調至 265 美元。

美國銀行策略師日前也指出，輝達於加速晶片、系統、軟體、開發商各領域中，都具備獨特地位，有望在全球雲端和企業客戶的 AI 軍備競賽中居冠。美銀將輝達的目標價從 215 美元上調至 255 美元。

大型語言模型的訓練和推理所需的運算，強度呈指數級增長，需要運用每秒浮點運算次數 100 萬兆次 (exaflop) 的等級，並附加約 35-40% 加速器的雲端運算，類似於目前的超級電腦。輝達目前在該市場佔有約 75% 的市佔率，分析師預測，從長遠來看，市佔率有望維持在 65%。

近期 AI 聊天機器人 ChatGPT 爆紅掀起投資熱潮，輝達則因其圖形處理器 (GPU) 用於 ChatGPT 訓練和運作，股價扶搖直上，已自去年 10 月低點上漲將近一倍。