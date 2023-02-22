摩根士丹利上調今年石油需求成長預期 指出俄羅斯風險

路透周三（22 日）報導，摩根士丹利將今年全球石油成長預期上調約 36%，原因是中國的經濟復甦及航空業發展的推動，但也指出俄羅斯供應增加是一個抵銷因素。

大摩在報告中表示，目前全球石油消費量預估將每日增加約 190 萬桶，高於此前預測的每日 140 萬桶。該行說：「中國交通壅堵等指標一直在攀升，同時航班時刻表已證實航空燃料需求前景。」

與此同時，大摩指出來自俄羅斯的供應強於預期，導致今年下半年的供應缺口略小於此前預估，並把布蘭特原油期貨價格預期從先前的每桶 100-110 美元下調至 90-100 美元。

國際能源署（IEA）在最新月報中上調全球石油需求預測，將今年低億計全球石油需求預估上調 50 萬桶 / 日，預測 2023 年全球石油需求將增加 200 萬桶 / 日，達到創紀錄的 1.019 億桶 / 日。IEA 還預測 2023 年全球石油日產量將增加 120 萬桶，其中非石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）成員國推動 2023 年時由產量增加。

另外，大宗商品旗手高盛此前也下調油價預測，預估布蘭特原油今年的平均價格可能為每桶 92 美元，低於他們先前預測的每桶 98 美元。高盛預估今年的石油供應將出現每天 15 萬桶的過剩，並認為布蘭特原油價格將在今年 12 月達到每桶 100 美元。

高盛分析師認為，長期來看國際油價將處在高峰，明年布蘭特原油均價將達到每桶 100 美元。