天然氣價格崩跌 花旗：這3檔石油股將跟著下挫

由於天氣溫暖以及歐洲和其他地方的天然氣庫存豐沛，今年天然氣價格崩跌，美國天然氣價格驟降 45% 至每百萬 Btu 2.46 美元的水準。

天然氣價格下跌已影響一些天然氣生產商股價，但影響程度遠不及商品本身的價格。然而，由於天然氣價格保持低位，影響可能會擴大並對更多公司構成壓力。

同時也生產大量天然氣的石油生產商股票更容易下跌，花旗分析師 Scott Gruber 指出，整體而言，大型生產商的自由現金流可能會比 2022 年的水準下降 33%。這會讓一些石油公司無法像去年那樣提高股利和買回庫藏股。

Gruber 認為，天然氣價格下降將對幾家公司的自由現金流造成影響。大量營收來自天然氣和液態天然氣 (LNG) 的石油生產商包括 Coterra Energy (CTRA-US)、Ovintiv (OVV-US)、EOG Resources (EOG-US)，以及 Devon Energy (DVN-US)。

石油在 Coterra 的營收占比為 32%、 Ovintiv 45%、EOG 72%，以及 Devon 73%。

去年天然氣價格曾一度升破每百萬 Btu 9 美元水準，花旗預計，今年均價落在 2.70 美元，2024 年則升至 3 美元。

歐洲和亞洲的天然氣價格預估會更高，因為這些地區無法自行供應，而必須更仰賴進口。今年歐洲天然氣均價估計在每百萬 Btu 25 美元，因此對歐洲市場布局較廣的企業，可能處於相較好的情況。

由於幾家業者計劃本周和下周發布第四季財報，Gruber 挑選了幾家最能抵抗天然氣價格下跌的公司，他尤其看重自由現金流收益率，這是將公司預期的每股自由現金流除以股價的衡量標準。

在擁有彈性自由現金流的公司中，Marathon Oil (MRO-US) 3/4 以上的營收來自石油，其今年的自由現金流收益率估計應在 13%。

APA (APA-US) 在全球擁有海上和陸上油井的跨國生產商，也是 Gruber 列出的名單之一，他預期該公司自由現金流收益率 12%。APA 對國際天然氣價格的曝險意味著該公司能維持快速買回庫藏股的行動。

分析師預估，由於石油在 Diamondback Energy (FANG-US) 擁有高權重，因此該公司應可產生 11% 收益率。

在較小型的公司中，Gruber 認為 Chord Energy (CHRD-US) 收益率可望達 18.3%，並向股東償還大量資金。

但其他公司的自由現金流可能自 2022 的水準急劇下滑。Coterra 對美國天然氣價格有高曝險，意味容易受到該天然氣價格下跌的衝擊，其自由現金流收益率恐降至 6%。

Ovintiv 可對應其股息和買回庫藏股，但仍會遭天然氣降價挫傷，其收益率可能降至 8%。EOG 的自由現金流預計下降，但整體仍會保持彈性。

Devon 收益率約下降至 8%，減少可買回庫藏股或向股東派發股息的資金。去年該股大受投資者歡迎，因為該公司將一部份自由現金流轉作股息，且其股息收益率有時達到兩位數。但 Gruber 認為，該公司仍將持續買回庫藏股。