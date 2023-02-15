歐洲議會通過歷史性協議 2035年完全停售燃油車

歐洲議會周二 (14 日) 以 340 票贊成，279 票反對、21 票棄權的投票結果，通過了歐委會和歐洲理事會達成的《2035 年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》，正式宣告自 2035 年歐洲停售燃油車。

協議的目標是 2035 年開始，在歐盟 27 國範圍內停售新的燃油轎車和小貨車。按照普通家用輕型車 15 年的使用期限，這項禁令將確保歐盟到 2050 年，實現溫室氣體零排放。

新的氣候法也適用於油電混合動力車， 此舉有利於實現 100% 的電動汽車。

2022 年 10 月，歐洲議會和 27 個成員國的談判代表，已就此達成政治協議。 現在，這項協議已轉化為法律文本。

歐洲議會的主要談判代表 Jan Huitema 表示，這為歐洲汽車行業創造了清晰度，有望刺激汽車製造商的創新和投資。對消費者來說，購買和駕駛零排放汽車也將變得更便宜。

Huitema 表示，這項協議對於歐盟實現 2050 年氣候目標至關重要。

法案還設定了一個中期目標：到 2030 年，乘用車的排放量必須減少 55%，貨車的排放量必須減少 50%。

去年 7 月，歐盟發布了名為「Fit for 55」的減排方案，停止銷售燃油車就是 12 項新方案之一。