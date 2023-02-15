OPEC月報：上調今年石油需求成長預期 指出市場供應趨緊

石油輸出國組織（OPEC）周二（14 日）上調今年全球石油需求成長預測，此為幾個月來首次上調，原因是中國鬆綁對新冠疫情的限制，與此同時該組織下調俄羅斯和其他非 OPEC 產油國的供應預測，這意味著石油市場將逐漸吃緊。

OPEC 預估全球石油市場將比之前的預測略微緊張，上調需求預期同時下調供應預期。該組織表示，將其今年須要開採的原油量預測每日上調 25 萬桶，至平均每日 2,942 萬桶。根據 OPEC 目前的產出率，今年市場大致平衡。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）表示，即便有地緣衝突等因素干擾，仍計劃在今年剩餘時間內堅持去年確定的生產分配。阿聯能源部長周二重申，全球原油市場處於平衡狀態，因為一些地區的需求成長被其他地區的需求放緩所抵銷。

值得注意的是，OPEC 認為今年石油需求成長的關鍵將是中國需求的強勁復甦。

該組織表示，今年全球石油消費量每日將增加 230 萬桶，比一個月前的預測每日多 10 萬桶，達到平均每天 1.0187 億桶，此將遠超新冠疫情之前的水準。OPEC 將其對今年該組織外供應量的預估每日下調 15 萬桶，至每日 6,700 萬桶。

與此同時，OPEC 將今年世界經濟成長預期從 2.5% 提升至 2.6%，把今年歐元區經濟成長預測從 0.4% 上調至 0.8%。

今年 1 月 OPEC 原油產量為每日 2,887.6 萬桶，略低於去年 12 月的每日 2,892.6 萬桶。其中沙烏地阿拉伯 1 月原油產量為每日 1,031.9 萬桶，略低於去年 12 月的每日 1,047.5 萬桶；伊拉克 1 月原油產量為每日 442.4 萬桶，略低於去年 12 月的每日 447 萬桶。此外，另有消息顯示，伊朗 1 約原油產量為每日 255.7 萬桶，略低於去年 12 月的每日 257.9 萬桶。

OPEC 秘書長 Haitham Al Ghais 日前曾表示，當前全球能源需求不斷增加，OPEC 致力支持市場穩定和投資，以滿足不斷成長的需求並支持減少碳排的努力。

他預估到 2025 年，全球的原油需求將上升至每天 1.1 億桶。為此，OPEC 預料到 2045 年石油工業需要約 12 兆美元的投資，即每年 5,000 億美元。

截稿前，4 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.09%，至每桶 85.69 美元；3 月到期的西德州原油期貨下跌 1.07%，至每桶 79.26 美元。