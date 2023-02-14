美擬再出售2600萬桶戰略儲油 國際油價應聲下滑

拜登政府週一 (13 日) 宣布，計劃再從戰略儲油 (SPR) 出售 2,600 萬桶原油，SPR 水位可能降至 1983 年以來最低，國際油價應聲下滑。

美國能源部週一指出，美國國會授權的銷售量將達到 2600 萬桶原油，石油投標將於 2 月 28 日截止，這批 SPR 將在 4 月 1 日至 6 月 30 日期間交付，這符合為當前財政年度訂定的預算授權。

一些市場交易員原先預測 SPR 出售將被取消或延後，SPR 出售消息釋出後，引發油市動盪。

台北時間週二上午 12 時 40 分左右，3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 87 美分或 1.09%，暫報每桶 79.27 美元。4 月交割 Brent 期貨價格下滑 61 美分或 0.70%，暫報每桶 86 美元。

拜登政府去年出售創紀錄的 1.8 億桶 SPR，以抵消去年 2 月份俄羅斯入侵烏克蘭後能源價格上漲的影響，美國能源部此前曾考慮取消 2023 會計年度出售 2,600 萬桶石油儲備，但這將需要國會採取行動改變授權。

美國能源部曾在去年 12 月 16 日宣布，將開始回購石油作為 SPR 的原油，強化能源安全，該部門計劃進行短期交換，與埃克森美孚 (XON-US) 和 Phillips 66 兩家公司合計交換將近 200 萬桶 SPR 原油。

OANDA 分析師 Moya 提到：「能源交易商原本希望聽到有關回購 SPR 的消息，而不是出售更多的 SPR。」

ZeroHedge 分析師指出，拜登官員與能源公司討論在油價接近每桶 70 美元時向後者購買石油，以補充 SPR。官員們忘記說的是，當油價接近每桶 80 美元時，他們還將出售更多的 SPR 戰略石油儲備，就像他們今天所做的那樣。

市場還將為本週美國消費者價格指數 (CPI) 數據做好準備。Moya 警示：「市場仍然處於守勢，如果美國通膨證明更難控制，原油後市可能會變得更糟。」