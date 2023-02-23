〈能源盤後〉Fed恐更鷹派 經濟衰退擔憂情緒上升 WTI連跌6日

因市場預期美國聯準會 (Fed) 積極升息恐導致經濟衰退並挫傷能源需求，原油期貨價格周三 (22 日) 下跌，WTI 原油期貨價格連續第六日收低。

WTI 原油期貨交易收盤前半小時，Fed 發布 2023 年第一次政策會議的會議記錄，整體顯示 Fed 官員支持進一步升息。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.41 美元或 3.2%，收於每桶 73.95 美元，為連續第六日收低，不僅是去年 12 月 9 日以來近月期貨最長跌勢，也觸及今年 2 月 3 日以來最低收盤價。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 2.45 美元或近 3%​​，收每桶 80.60 美元。

5 月交割 Brent 期貨價格下跌 2.32 美元或 2.8%​​，收每桶 80.45 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 3.2%，收每加侖 2.3376 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 2.7148 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.9%，收每百萬 Btu 2.174 美元，自周二大跌 8.9% 後觸及的 2020 年 9 月以來最低點反彈上升。

市場推動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，經濟衰退的預期仍籠罩石油市場，隨著升息恐懼引起市場更加擔憂石油需求遭破壞，油價承壓。

但 Flynn 指出，有跡象顯示「恰恰相反」，不僅聯合組織數據倡議 (JODI) 周二表示全球石油需求在 12 月創下歷史新高，且至少一位 Fed 官員認為市場對經濟前景太過悲觀。

聖路易 Fed 行長 James Bullard 周三表示，市場在價格上過度反應 2023 上半年的經濟衰退，或許也正高估下半年經濟衰退的可能性。

「若然，油價就非常遭低估了。」Flynn 說。

儘管如此，石油期貨 2 月仍然表現不佳，係因市場預期 Fed 須更積極升息以抗通膨，令美國公債殖利率上升，推升美元，致使美元計價的大宗商品承壓。

周二原油下跌之際美股同時走跌，道指抹去今年收益，大型股指均經歷今年來最糟糕的一天。

Fed 周三公布 1 月 31 日至 2 月 1 日的政策會議之會議記錄，顯示一些央行官員認為金融狀況放寬，意味著貨幣政策可以更加收緊。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 在研究報告中指出，在一系列經濟數據顯示 Fed 還有一大段路要走後，市場會持續逐漸接受 Fed 更鷹派的預期。

「這些阻力，加上石油結餘相當舒適，意味著石油市場可能會保持區間波動。然而，今年稍晚隨著石油市場顯著收緊，我們就可看到市場突破此區間。」他們寫道。

因應周一美國總統日休假，能源資訊署 (EIA) 順延一日至周四發布上周原油庫存報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (2/17 止) 美國原油供應量上升 100 萬桶、汽油庫存下降 40 萬桶，以及蒸餾油庫存下降 130 萬桶。

(上周 EIA 公布 2 月 10 日止的一周原油庫存增加 1630 萬桶，該數據包含對供應量的上修。)