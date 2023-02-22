〈房產〉「藝文特區」爲訴求 桃園買氣強、北市坐穩房價龍頭

都會區開發的藝文特區不僅提供景觀優勢，也爲生活休憩的重要設施，完善的機能和優質的環境，讓藝文特區周邊居住環境更為吸睛，房仲業者依實價登錄資料統計，顯示 2022 年全台藝文特區周邊房市交易狀況。交易量由桃園中正藝文特區 870 件居全台之冠；平均單價則由北市的建國藝文特區榮登房價龍頭。

觀察全台各藝文特區周邊房市價量，發現由大安區建國假日藝文特區的每坪單價約 109.4 萬元豪奪全台最昂貴藝文特區，建國假日藝文特區坐落於大安區建國南路二段和信義路三段。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，較特別的地方在於雖然這是假日限定的藝文特區，假日時段才有熱絡的藝文交流，不過周邊也有許多畫廊、私人美術館以及藝文空間，就算平日也是充滿了濃厚的藝術氣息，建國藝文特區位處大安區是台北市的蛋黃區，且鄰近大安森林公園捷運站，一旁就是大安森林公園，加上周邊生活機能成熟、環境品質優異，因此吸引許多消費者進場購屋。

而華山藝文特區周邊住宅則是以每坪單價約 78.9 萬的房價居次，陳金萍表示，華山藝文特區前身為台北酒廠，蘊含濃厚的人文氣息，位於忠孝東路與八德路交叉口，周圍環繞市民大道高架道路及新生高架道路，捷運方面緊鄰善導寺站和忠孝新生站，交通機能優越。

以交易量計算，2022 年桃園中正藝文特區周邊住宅以 870 件奪下全台交易量之冠，陳金萍分析，桃園中正藝文特區向來都被認為是桃園市的房價指標，也有桃園版信義計畫區之稱，區域內因圖書總館成為熱門焦點，未來還有影城要來插旗，周邊設施陸續進駐也會逐漸帶動房價成長，目前單坪交易價格平均落在 29 萬元左右。

陳金萍補充，桃園中正藝文特區周邊有不少賣場、市場、餐廳，也有醫療院所，加上學區的密度高，還有商辦聚集，生活機能便利，而交通方面鄰近公車站牌路線方便，但距離火車站稍遠，需要開車 10 幾分鐘的車程，不過將來桃園捷運綠線完工通車後，就能輕鬆到達桃園機場及三鐵共構的桃園車站，期待桃園捷運路段越來越完整後，使交通網路更加密布，大幅提升便利性，將會活絡周邊房市及經濟，且房價比起雙北相對便宜，因此許多民眾爭相於此置產。