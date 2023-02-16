〈房產〉北台灣新建案去年銷售年減千億元 銷售率僅45.4%創5年低

台灣房市去年下半年人氣退潮，更增加房價下修壓力。根據市調機構統計，2022 年北台灣新成屋、預售屋建案規劃釋出銷售的可售戶數為 6 萬 5136 戶，累計成交戶數為 2 萬 9550 戶，平均銷售率約 45.4%，創 5 年來新低，也對即將到來的 329 檔期發出警訊。

住展企研室經理成采錡表示，房市平均銷售率低於 50％，顯示新建案市場已供過於求，棘手的是，大環境不利房市發展下，日前市場買氣已無法及時消化去年 12 月出現的超過 1000 億推案量，緊接著年後至 329 檔期，北台灣尚有上千億元案量將釋出，若買氣遲未有起色，建案面臨的競爭壓力與日俱增。考慮今年房市持續受平均地權條例修正案通過及選戰等因素干擾，建案銷售速度已放緩，預估北台灣 2023 年新建案平均銷售率仍持續低於 50% 的多空分水嶺。

住展分析分縣市來看，2022 年北台灣新建案平均銷售率，由高至低依序為宜蘭地區 63.2%、新竹地區 53.2%、基隆市 49%、台北市 46.8%、新北市 44.7%、桃園市 40.7%；與 2021 年相比，除基隆市外，其他縣市銷售率都呈現下滑，其中並並以新竹地區衰退降最多。

2020、2021 年新建案銷售率都突破 7 成、稱霸北台灣的新竹地區，2022 年銷售率 53.2%，年減 24.3 個百分點。不過新竹地區銷售率大幅下滑，主因為寶山銷售率僅 26.8%，拉低全區平均。新竹其他區域銷售率都還在 50％之上，尤其推案量相對少的竹市香山及竹縣湖口、關西、芎林，銷售率都超過 70%。

成采錡指出，2022 年第四季北北桃房市入冬時，新竹市場買氣仍穩健，不過自平均地權條例修正案三讀通過後，今年市場氣氛明顯轉冷，建案成交步調放慢，將壓縮房價成長空間。