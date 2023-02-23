〈房產〉人口嚴重老化 台北市去年每10間房子移轉就有2.1間是繼承

官方統計數據顯示，全台灣人口老化加速，全台去年每百棟建物移轉，就有高達 15 棟是來自繼承，同時又以台北數最明顯，2022 年台北市每 10 棟房子移轉就有 2.1 棟是透過繼承取得，透過買賣取得只有 49%。

根據內政部統計月報資料顯示，全台去年每 100 棟建物移轉，就有高達 15 棟是繼承，只有 66 棟是買賣交易，對比 10 年前每 100 棟建物移轉，72 棟是買賣移轉 9 棟是繼承來看，透過繼承取得不動產的比例大幅拉升，其中台北市又是透過繼承不動產比例最高的區域，去年每 10 棟房子移轉就有 2.1 棟是透過繼承取得，透過買賣取得只有 49%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台灣即將步入超高齡社會，越來越多的國人遇到繼承問題，官方統計 2021 國人的平均壽命為 80.86 歲，其中男性 77.67 歲、女性 84.25 歲，普遍有繼承機會的大多是 5、60 歲的族群，而這些人通常也都有不動產，同時兄弟姊妹數量也多，有時候只能出售換現金才能公平分配，進而達到世代間的財富移轉，一般 3、40 歲族群雖然可能無法直接繼承不動產，但阿公、阿嬤留下來的財富，長輩繼承了也有可能間接資助年輕人購屋。

目前移轉登記的種類包括有最大宗的買賣、年年創新高的繼承，數量極少的拍賣移轉、贈與移轉與其他移轉等，其中，全國透過買賣取得的不動產比例從早年的 8 成，到去年只剩下 66%，也就是每 10 間房屋的移轉，只有 6.6 間是買方自己掏錢出來買的。

取而代之最明顯的就是繼承移轉一路攀升，2006-2010 年繼承移轉只占全部移轉的 7%，不過現在已經一路攀高到 15%，一方面是買賣移轉變少了，一方面則是繼承年年創新高。

若以六都來看，繼承比例最高的是台北市，每 10 間房子移轉就有 2.1 間是繼承來的，買賣只佔 4.9 間，剩下的則是贈與與其他。

曾敬德指出，人口持續老化，越來越多人會遇到繼承問題，雖然有人說年輕人等房子，不過現在老去的多是 7、80 歲的長輩，真的繼承也是 5、60 歲的世代，而繼承也會衍生出許多問題，若生前長輩沒有先處理好，很容易就出現兄弟姊妹間意見不合的狀況，另外房地合一稅的制度改革，也會產生許多稅務問題，有繼承問題的民眾最好詢問專業人士，提前做好財務規劃。