〈房產〉青年購屋多少可圓夢？統計：非北市自備款至少也要180-272萬元

陳建仁新內閣就定位，同時有意推動新政策的住宅三箭，幫助年輕人存買房頭期款的第一桶金，根據聯徵中心的資料顯示，去年第三季六都加上新竹地區，若不考慮第一次購屋就買台北市，則 30-35 歲的年輕人，購屋自備款要準備 180-272 萬元，貸款 8 成才容易圓夢。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，對於年輕人來說，要購買房子第一道難題就是自備款，後面的房貸雖然負擔仍沉重，但可以透過 30 年期的方式，拉長還款期限降低每個月的負擔，大致還能夠承受，不過年輕人若是還背有學貸等負擔，的確要提前做好人生規劃，想辦法在攢一些費用出來，搭配政府的美意與另一半一起存，才能靠自己存到購屋的第一桶金，否則現在首購要買總價千萬元以上的房子，常常還是要靠長輩幫忙資助。

統計顯示，除了台北市以外的主要都會區，30-35 歲的年輕人去年第三季的平均購屋總價 900-1360 萬元，核貸的中位數大概是 8 成，也就是說首購大概要準備 2 成的自備款，推估自備款的金額也要 180-272 萬元，房價購屋負擔較大的是新北市，自備款要準備 272 萬元，可以買到 36 坪的房子。

而新竹市也是自備款 272 萬買到 45.4 坪的房子，購屋負擔相對較輕的是南部的台南市與高雄市，自備款約 180 萬元，台南可以買到 45.7 坪，高雄市可以買 40.5 坪住宅。

曾敬德指出，未來若政府朝向協助年輕人存錢購屋的規劃，的確是讓年輕人更有機會與早一些圓夢，而開發商也會針對年輕人的需求，盡量控制預算設計類似總價的住宅，不過換個角度來看，長期也會讓更多的資金與需求進入房市，對於剛性產品帶來支撐。