鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估下修至5.42元，預估目標價為75元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對百和(9938-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.5元下修至5.42元，其中最高估值5.82元，最低估值5.15元，預估目標價為75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|5.82
|6.75
|最低值
|5.15
|5.79
|平均值
|5.44
|6.29
|中位數
|5.42
|6.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|17,934,000
|18,255,000
|最低值
|15,897,013.91
|17,800,769.59
|平均值
|16,635,001.99
|17,980,192.4
|中位數
|16,579,000
|17,932,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|6.91
|5.21
|5.11
|4.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,287,786
|14,645,277
|15,299,654
|13,716,050
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。