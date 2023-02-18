Fed鷹浪未歇 兩官員表態須升息對抗通膨

美國聯準會（Fed）兩名官員周五（17 日）陸續發表談話，兩人皆表示利率需要提高才能成功遏止通膨。

Fed 理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，美國通膨仍然實在太高，需要繼續升息直到看到對抗通膨取得更多明顯進展。她認為在通膨方面沒有看到理想成果。

雖然鮑曼提及經濟數據不一致，但她認為有證據表明，到目前為止的升息尚未使經濟足夠放緩，借貸成本尚未達到足夠限制性的水準，尚未完成戰勝通膨任務。

儘管鮑曼表示為了平衡供需關係，有必要承受升息代價，但她並未提供更多線索，表明自己支持利率要升到多高，或者 Fed 是否應該重新回到更大的升息步伐上。至於要看到何種訊號才會停止緊縮的貨幣政策時，鮑曼表示，需要看到通膨的持續下降。

鮑曼的觀點與本周其他 Fed 官員相呼應，這些官員近日談話整體鷹派，提升市場對未來升息的預期，目前市場認為未來 3、5、6 月的貨幣政策會議上都會宣布升息。

美國里奇蒙 Fed 總裁巴金（Thomas Barkin）同日表示，傾向支持 Fed 在未來單次會議上的升息幅度為 1 碼（25 個基點），因為這將能讓聯邦公開市場委員會（FOMC）對最新數據做出靈活反應。他透露，曾在 2 月 1 日結束的 FOMC 會議上支持 Fed 升息 1 碼。

巴金表示，他不是那種認為貨幣政策的運作方式是迅速達到終點利率然後暫停的人，因為這樣做需要對政策如何影響經濟有高度的信心。

至於巴金對升息的表態，與昨 Fed 兩大鷹派官員形成鮮明對比。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表示，在先前的會議上就有令人信服的理由，需要再次升息 2 碼（50 個基點）；另外「鷹王」聖路易聯準銀行總裁布拉德表示，曾在 2 月會議上建議升息 2 碼，甚至不排除 3 月支持升息 3 碼（75 個基點）的可能性，盡快把利率升至 5.375% 的水準。

不過，巴金的言論也並非鴿派。他表示，對抗通膨尚未成功，若要看到通膨回到 2% 目標，就需要更多次升息，至於還有幾次要升仍有待觀察，一切都取決於數據。