利率須在5%以上 Fed梅斯特：需要更多升息以抗通膨

克利夫蘭 Fed 行長梅斯特 (Loretta Mester) 周四 (16 日) 表示，通膨仍然過高，並指出她對升息持開放態度，幅度超過其同事在上次貨幣政策會議上的要求。

她在演說中表示，Fed「在將政策從非常寬鬆轉變為限制性立場方面取得了可觀的進展，但我相信還有更多工作要做。」「此時此刻，即將公布的數據並沒有改變我的觀點，我們需要將聯邦基金利率提高到 5% 以上並保持一段時間，以充分限制通膨，以確保通膨可以一路回到 2% 。」

Fed 本月初開會審議利率政策時，放慢了升息步伐，將隔夜目標利率調升 25 個基點至 4.5% 至 4.75% 之間。Fed 並表示將進一步升息，以將過高的通膨水平降低至 2% 的目標。

今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 沒有投票權的梅斯特指出，她本可以在會議上接受更大幅度的升息，「撇開金融市場參與者對我們的期望不談，我看到了一個令人信服的經濟理由，即升息 50 個基點，這將使目標區間的上限達到 5%。」

其他一些 Fed 官員在最近的評論中表示，隨著升息不確定何時停止，他們接受較小幅度的升息。但最近的數據顯示，通膨並未像年初預期的那樣緩和，強化了 Fed 可能不得不隨著時間演進變得更加激進的前景。

梅斯特說：「自去年夏天以來，通脹數據有所放緩，這是個好消息，但通膨水平很重要，而且仍然過高。」周二 (14 日) 發布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 數據「顯示總體通膨率躍升，基礎通膨沒有改善」，它為那些認為通膨正在迅速回到 2% 的人提供了一個「警示」。

她說：「基於多種原因，我認為通膨繼續存在上行風險。」她還表示，「恢復物價穩定的過渡將需要一些時間，而且不會沒有痛苦。」

她表示，Fed 政策行動的影響「將導致今年經濟成長遠低於趨勢水平，勞動市場有所降溫，就業成長放緩，失業率從極低水平上升。」這將降低通膨和工資壓力，「因此，我預計今年通膨將取得良好進展。」