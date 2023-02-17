Fed鷹王支持3月升2碼 終點利率5.375%

聯準會 (Fed) 鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四 (16 日) 表態支持，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 3 月升息 2 碼，預期終點利率將達 5.375%。

布拉德向來主張「長痛不如短痛」，盼以最快速度升息，推動政策至「充分限制水平」來抑制通膨。

布拉德在週四透露，他曾在 2 月會議上與克利夫蘭聯準總裁梅斯特 (Loretta Mester) 一同建議聯準會升息 2 碼。目前他不排除 3 月再次支持升息 2 碼的可能性。

Fed 鷹王支持 3 月升 2 碼 終點利率 5.375% (圖片：AFP)

布拉德認為，今年需要進一步升息來維持通膨降溫速度，即便目前美國經濟持續增長且勞動力市場強勁，持續升息有助於穩定 2023 年的通膨趨緩的態勢。

布拉德警告，市場預期通膨將「急劇下滑」至 2% 的目標，而這只是過於樂觀。

梅斯特週四也發表談話稱，美國通膨仍然過高，聯準會再次升息 2 碼有「令人信服的經濟理由。」她支持聯邦資金利率升至 5% 以上，並保持一段時間以限制通膨，確保通膨率回落至 2%。布拉德和梅斯特都是 2024 年 FOMC 票委。

根據芝商所 FedWatch 顯示，目前市場預估 3 月及 5 月利率會議將分別再升息 1 碼至 5.0%~5.25% 後，將維持利率不變至 11 月份，降息預期推遲至明年。